Kisses Delavin nag eskwela og ballet sa Martha Graham School

Tulo ka tuig na ang milabay sukad sa iyang katapusan nga public appearance, apan mura og malipayon kaayo si Kisses Delavin sa iyang bag-o nga kinabuhi nga layo sa spotlight.

Nag eskwela karon si Kisses og ballet sa prestihiyoso nga Martha Graham School sa New York.

Gani, nang gawas sa social media ang mga hulagway ni Kisses nga misalmot sa Martha Graham’s Spring Showcase nga didto ipahigayon sa Martha Graham Studio Theater niadtong buwan sa Mayo.

Mi-upload usab ang maong eskwelahan og clips sa performance ni Kisses.

Bag-ong kinabuhi

Daghan sa mga fans ni Kisses ang nalipay og na excite sa iyang bag-o nga kinabuhi. Ang uban mipadayag pa sa ilang supporta sa iyang pagpili og usa ka “quiet, graceful life” nga layo sa entertainment industry.

Kisses is now a ballerina, living a quiet, graceful life away from the spotlight. We miss her so much, but if choosing a peaceful path is what brings her genuine peace, then we’ll always be happy for her. 🥹❤️#KissesDelavin pic.twitter.com/OuHpjg4fv3 — PIERRE 🌹🌸 (@breathedk) July 13, 2025

Another photos from tiktok! she looks so happy and peaceful 🥹 #KissesDelavin credits to the rightful owner 💗 pic.twitter.com/MFq0DFguIQ — Kirsten Danielle (@KissesAdmirers_) July 13, 2025

Kisses Delavin trended without saying a word, her presence is that powerful. She is deeply loved, and we miss her. Always cheering for you from afar, Kisses. #KissesDelavin pic.twitter.com/rgCQMUBFDM — Einra (@mseinra) July 13, 2025

Katapusan nga nakita sa publiko sa Kisses sa iyang pagtambong sa 2022 Gawad Lasallianeta. Apil siya sa mga Green Zeal awardees for Excellence isip usa ka Lasallian Public Communicator.

Mi apil usab siya sa Miss Universe Philippines 2021, ug nakaabot sa Top 10 sa maong pageant.

Nag sugod si Kisses sa entertainment industry niadtong 2015 isip usa ka print-ad model para sa usa ka direct-selling company. Milugwa usab siya sa drama nga “Pangako Sa’yo” una siya nahimo nga teen housemate sa “Pinoy Big Brother” human sa usa ka tuig og nahimo nga runner-up.

Naapil usab si Kisses sa mga proyekto nga “Alamat ng Ano: Nura and Velma,” “The Zeke and Shiela’s Almost Love Story,” “Walwal,” “Playhouse,” ug “D’Ninang” apil na sa “Ipaglaban Mo,” “Wansapanataym,” ug “Daig Kayo ng Lola Ko.”

Gipares usab siya nila ni Marco Gallo (KissMarc) ug Donny Pangilinan (DonKiss).