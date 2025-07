F4 gareunite sa concert sa Taiwanese nga banda Mayday

Taiwanese boy band nga F4 — nga naglangkob nila ni Jerry Yan, Vanness Wu, Ken Chu, ug ni Vic Chou —nakapaexcite sa mga kasingkasing sa ilang mga fan human nagkuyog na sab sila o nagreunite sa 25th anniversary concert sa banda nga Mayday.

Si Yan, Wu, Chu ug si Chou nihimo og special appearance sa concert sa Taiwanese nga banda didto sa Taipei Dome niadtong Sabado, Hulyo 12, diin giperform nila ang “Meteor Rain.”

Angayan kaayo ang mga miyembro sa F4 sa ilang mga all-black suit ug gisugat sila og paghugyaw sa audience.

Si Chu nipost sa iyang Instagram page pipila ka oras human sa concert para moshare sa mga photo sa ilang reunion.

“25/07/12,” matud pa niya sa iyang caption sa post, nga nagpasabot sa ilang performance.

Kini nitimaan nga pinakauna nga higayon nga ang boy group niperform nga kauban ang tanang miyembro sa grupo. Ang katapusan nila nga performance nga naa sila tanan kay niadtong Spring Festival Gala sa China sa 2013.

Ang F4 kay gipanganlan sunod sa fictional nga grupo nga parehas og pangan niini. Ang grupo naporma niadtong 2001 human sa pagsikat sa “Meteor Garden,” diin bida sila kuyog ang nipanaw nga aktres nga si Barbie Hsu isip Shancai.

Ang maong quartet aktibo sa walo ka tuig hangtod nga nadisband sila sa 2009. Sa 2007, giusab sa grupo ang ilang pangan ngadto sa JVKV tungod sa copyright nga mga issue. Nakarelease sila og tulo ka mga album, “Meteor Rain,” “Fantasy 4ever,” ug “Waiting For You,” diin aktibo pa sila sa entertainment industry isip usa ka grupo.

Ang F4 moreunite para sa solo concert sa 2026 para pagsaulog sa ilang 25th anniversary pinaagi sa music label B’in Music, nga gireport sa Mirror Media sa Taiwan. Sa pagpost niini, wa hinuon pa kini gikumpirmar o gideny sa mga miyembro sa grupo ug sa ilang agency.