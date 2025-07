Coldplay singer: Pares nasakpan ba nga dunay relasyon o shy lang gyod?

Daghan ang nangatawa sa dihang si Chris Martin sa concert sa Coldplay sa Massachusetts diin niingon siya nga ang pares sa audience nga nitago sa ilang mga nawong human nafeature sa Kiss camera nga mao ra kunog “having an affair” o “dunay relasyon.”

Si Martin nagad-lib sa stage sa dihang duha ka concertgoers, nga naggakos og dagko kaayo nga smile, nafeature sa screen.

“Oh, look at these two,” matud pa ni Martin nga nidayeg sa duha.

“Come on, you’re okay. Uh-oh, what?” niingon si Martin sa dihang nakit-an niya ang reaction sa duha ka managpares nga lalaki ug babaye.

“Either they’re having an affair or they’re just very shy,” matud pa ni Martin nga da pagpasi-aw nga nakapakatawa sa audience.

Ang concert moment niviral sa social media diin giila sa mga netizen ang maong managpares nga usa ka CEO sa usa ka software nga kompaniya ug ang iyang gigakos sa video kay ang katrabaho niya nga executive pod. Ang CEO matud pa sa mga netizen nga mao rag nareport nga minyo kini.

Samtang, si Martin ug iyang mga kabanda nakaset na para mostage og daghan nga mga show nila sa United States ug sa England nga kabahin sa ilang “Music of the Spheres” world tour.