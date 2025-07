Manny Pacquiao: Moabot kuno og P1B ang makita sa away nila ni Barrios

Grabe! Ang balita karon kay mao rag moabot sa $17 million hangtod sa $20 million o P978.8 million hangtod sa P1.1 billion ang posibleng kita-on ni Manny Pacquiao sa away nila ni Mario Barrios.

Bisan pa nga wa makuha ni Pacman ang WBC welterweight title batok ni Mario Barrios, dako gyod kaayo ang kwarta nga madala niya sa Pilipinas sa pagbalik niya sa boxing ring human sa upat ka tuig nga wa moaway.

Matud pa sa report, garantisado na kuno ang $5 million o P285.5 million nga kitaon sa kanhi senador sa away niya ni Mario apan mas dako kuno ang iyang share sa pay-per-view nga revenue.

Matud pa sa balita sa Sportster, “Pacquiao could capitalize on PPV to bring his total earnings to as high as $17–$20 million (P979.8 million to P1.1 billion), aligning with patterns seen in high-end elite fights.”

Wa molampos si Pacquiao sa pagkuha sa bakos ni Barrios gahapon, Hulyo 20, nga gitawag nga “fight of the century” tungod tabla sila sa score nga 114-114, 114-114 at 115-113 — majority draw nga nipabor ni Barrios.

Matud pa sa mga eksperto sa boksing, gikapos kuno si Pacman sa pakigbakbakan ni Barrios apan gidayeg nila kini nga niabot ug gitiwas ang kanhi senador ang 12-rounds.

Apan sa wa pa ang away nila ni Barrios, nialegar na si Pacquiao sa mga interview niya nga di lang gyod pangwarta ang desisyon niya nga mobalik sa boxing ring. Ang pakigaway niya kay para pod sa iyang reputasyon.

“I’m not fighting for money. I’m here to preserve my reputation and to write another page in history,” matud pa ni Pacman.

Mao pod ni ang pipila ka reaksyon sa mga netizen sa away ni Pacman ug ni Barrios ug nicomment sila didto sa post sa Bandera nga kauban nga companiya sa CDN Digital.

“Mga judges ang kinapos. ako mismong duda kay manny pero nitong pinanood ko laban niya nakita ko dinsiya hiningal, may onting issue lang sa footwork niya pero sa mga suntoknniya nakakapasok siya sa depensa ni mario at enough yun para manalo siya sa isang dikitang laban.”

“Sa idad nyang 46 di na masabing kinapos yan at laking di kinapos sa bilyon na kita nya.”

“Malaking pustahan kasi yan kaya cguro tinabla.”

“Kinapos paba sa lgay nayon si Pacquiao sa ganong idad kinapos pa Sayo Ikaw n lumaban kung kaya mo.”

“Pacman is still the GOAT and Efren Reyes too. Congrats dala pa rin nila ang Pilipinas.”

