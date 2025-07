Elisse, McCoy sa ilang pag buwag: ‘We’re learning to let go’

Nagkasabot na sila si Elisse Joson ug McCoy de Leon nga undangon na gyud ang ilang relasyon, duha ka tuig human gipahibaw ni McCoy ang pagbalik sa ilang maayong kabubut-on.

Gipahibaw ni Elisse ang ilang panagbuwag pinaagi sa iyang Instagram niadtong adlaw nga Biyernes, Hulyo 25, apil ang usa ka clip sa ilang mga memories ni McCoy kauban ang ilang anak nga si Felize.

“My biggest dream in life has always been to build a family I could call mine. A home. That dream shaped me. It grounded me,” matud ni Elisse.

“And for all the beautiful five years (and more) that we were together, I held onto that dream with everything I had. I kept that promise… to love, to fight, to stay.”

‘We both tried’

Miingon siya nga samtang naningkamot sila sa pagpakigbisog para sa ilang pamilya, miabot na gyud sa punto nga kinahanglan na nila nga mo let go.

“That promise was what kept me going.”

“And truthfully, we both tried. We both held on for as long as we could. But now, we’re learning to let go.”

“Together, we’re releasing that dream. So we can finally allow a new kind of peace, growth, and healing to enter.”

Greatest gift

Apan bisan pa man sa ilang desisyon nga magbuwag, miingon si Elisse nga tinuod ang ilang panaghigugmaay ni McCoy ug si Felize ang ilang “greatest gift.”

“And letting go doesn’t mean we failed. Because what we had was real. And it gave us the greatest gift.. Our Felize. There are moments when she wraps her arms around us and says, ‘My family belongs to me.’ And she will always be right,” dugang niya.

Bisan pa man sa mga nahitabo, miingon si Elisse nga magpabilin sila nga usa ka pamilya. Dugang niya nga ang iyang gipagawas nga statement dili pagdaot apan iyang paagi aron sa pag honor sa ilang relasyon ug aron sa pagtabang sa ilang healing.

“No matter how life changes, we will always belong to her. Her mommy. Her daddy. Her family. That will never ever change. We’re sharing this to honor what was. To give space for healing, for both of us and for the lives we’re choosing from here on,” sey ni Elisse.

Sa iyang pagtapos sa iyang statement miingon si Ellise, gusto na niya nga tuldokan ang mga pangutana sa tinuod nga estado sa ilang relasyon ni McCoy.

‘No need for speculations’

Midungag siya nga dili sayon ang ilang desisyon nga magbuwag na.

“No need for speculations, no assumptions. This wasn’t easy for either of us. We simply ask for kindness and respect as this story, and how it’s remembered, may one day shape what our daughter believes about love, family, and letting go.”

“Thank you for holding space for our story. This is us, stepping into a new chapter with love, respect, and no regrets.”

Mura og roller coaster ride ang nahimo nga relasyon sa duha human sila magkita sa “Pinoy Big Brother” house niadtong 2016.

Wala na maklaro kun kanus-a gyud sila nag sugod og date, apan ilang gipahibaw ang ilang una nga panagbuwag human sa duha ka tuig.

Gipanganak ni Elisse si Felize human sa ilang pagbalik niadtong 2021.

Nagbuwag na usab sila sa 2023 human manggawas ang hungihong sa pagka unfaithful ni McCoy apan nag balik ra usab human sa usa ka buwan.