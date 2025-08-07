Rico Blanco wa biyai sa hangin si Maris Racal bisag buwag na sila

Dako gyod diay natampo ang award-winning singer-songwriter ug ex-boyfriend ni Maris Racal nga si Rico Blanco sa pelikula nga “Sunshine.”
Kini tungod siya ang musical scorer sa tibuok nga pelikula.
Niadtong Agosto 2 lang nabalita sa Bandera nga ang tawag ni Rico ni Maris niadtong manag-uyab pa sila kay “My Sunshine” ug mao naconnect ang term of endearment ni Corics sa aktres.
Ug si Rico ang nihatag og suhestiyon ni Direk Antoinette Jadaone nga kini ang gamiton nga karakter niya sa pelikula.
Anyway, si Direk Tonette ang nibisto sa iyang X account sa di pa lang dugay nga panahon nga si Rico mismo ang nibuhat sa musika sa “Sunshine.”
Mao ni ang post ni Direk Tonette sa X, “Rico Blanco’s first time to score a full-length film (clapping fingers emoji).”
Kini dunay kalabot sa pangutana sa netizen nga si @GasparLani, “Nobody is talking about Rico Blanco’s musical score. Are Sunshine’s rhythmic gymnastic music original?”
Nitubag si Direk Quark Henares nga, “I can answer this. Original but inspired (gymnast emoji) at saka ipinost ang official music video ng awiting “Elektrobank” by Chemical Brothers tungkol sa babaeng gymnast na nag-champion.
Ug gitubag ni Rico si Direk Quark nga nagkaistorya sila ni Direk Tonette kabahin sa pelikula.
Matud pa ni Corics, “Actually more inspired by electronic music in general. hardly used pegs for sunshine. more of convos w @tonetjadaone re characters, intentions, goals. big idea was to add modernity and youth to the story.
“I have deep roots in the genre kraftwerk orbital reznor depeche ultravox etc and tho I love this track, it totally wasn’t on my radar then. this is more 90s Big Beat. thanks Quark.”
Nitubag pod si Direk Quark, “Loved the score, brutha, especially when she changed tracks! You could really feel her transformation.”
Nagpasalamat pod ang OPM icon ngadto ni direk Quark, “Thank you.”
Dako gyod ang pagdayeg ni Direk Quark ngadto ni Maris ug gibuhatan gyod niya kini og pelikuka nga gipagawas niadtong 2023, ang “Marupok AF.”
Anyway, wa pa man god namo natan-aw ang “Sunshine” mao nga wa namo mailhi kung kinsa ang musical scorer nga pirmi nga gibasa namo sa credits sa movie.
Makalingaw pod si Rico tungod kay bisan buwag na sila ni Maris kay gisuportahan pa gihapon niya ang dalaga sa iyang journey. Mao nga sakto gyod ang gisuwat sa Bandera nga “bagama’t naka-move on na si Maris sa dating karelasyon ay feeling namin hinding-hindi niya malilimutan si Rico na minsan niyang naging Sunshine sa buhay.”