Kyle Echarri sa malisyosong chika nila ni Piolo Pascual: Kapatid ko yan

Giklaro sa Kapamilya nga aktor nga si Kyle Echarri ang mga nigawas nga tsismis kabahin sa ilahang duha sa Ultimate Leading Man nga si Piolo Pascual.
Hangtod karon man god daghan pa gihapon ang nibutang og malisya sa relasyon nila ni Papa P isip suod nga mga higala.
Matud pa sa batan-on nga maora ra gyod silag managsuon ni Piolo ug di gyod tinuod ang mga hungihong nga nigawas sa social media nga naay “something” silang duha.
“I never really have to answer what the people say. Mali iniisip ng mga tao. Kapatid ko ‘yan. He is a brother, a best friend of mine.
“Ano isipin ng tao, sa kanila na. Kami, alam namin magkapatid kami. We are best friends,” matud pa ni Kyle isip pagpatin-aw sa nakaistorya nga miyembro sa press human sa grand mediacon para sa bag-o niya nga pelikula ang “100 Awit Para Kay Stella.”
Niingon pa gyod siya, “I have been asked this so many times. I know who I am. Kapatid ko ‘yan. He is like a brother to me. He has been a mentor to me for the past two years.”
Nipatin-aw pa ang singer-actor sa ilang pagkasuod ni Papa P nga, “He came into my life at a very significant time when I was losing my sister. Ilan lang po nakaalam sa pinagdadaanan ko noon.
“One of the brothers that helped me out through the scenes na masakit at mahirap gawin dahil sa nangyari sa kapatid ko,” matud pa niya.
Napangutana pod si Kyle kabahin sa iyang lovelife, “There is always time for love, pag feel mo.
“Sa ngayon, I am taking my time building a relationship with myself, inner peace, and loved ones around me. Hindi kailangan meron ako agad,” matud pa sa batan-on.
Matan-aw na ang “100 Awit Para Kay Stella” sa Septyembre 10 diin ang mga bida niini kay sila si JC Santos ug si Bela Padilla gikan sa Viva Films.