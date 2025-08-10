Hyun Bin, Filipino fans, asawa nga Son Ye Jin ug ‘souvenir’ sa CLOY

Nalingaw ang mga Filipino fan sa South Korean actor nga si Hyun Bin di lang sa iyang charm o pagkamadanihon apan sa usa ka candid nga moment kabahin sa iyang asawa nga si Son Ye Jin didto sa pinakauna nga fan meeting sa aktor dinhi sa Pilipinas.
Nakighimamat si Hyun Bin sa iyang mga Filipino fan sa pinakauna nga higayon didto sa usa ka hotel sa Parañaque City niadtong Biyernes sa gabii, Agosto 8. Didto sa maong event, si singer Martin Nievera, nga host sa maong okasyon, nangutana ni Hyun Bin kung naa bay prop o costume gikan sa iyang nangagi nga mga proyekto nga Iyang gihipos niya isip usa ka personal souvenir.
Apan usa pa makatubag ang Korean star, ang panon sa katawhan nishagit nga da pasiaw ug gibalik balik pa gyod nila ug siyagit ang pangan sa asawa sa aktor.
Ang managtiayon nistar sa niagi nga Korean Drama “Crash Landing on You” (CLOY), nga nahimo nga usa ka major hit didto sa Korea ug sa Pilipinas.
Sa usa ka clip nga gipost sa usa ka fan sa Facebook, nakuha si Hyun Bin nga curious kung unsa ang gipangsiyagit sa mga fan, mao nga niduol siya sa usa ka section sa audience, nipaduol siya para maklaro niya ang gisiyagit sa mga fan.
Dayon dunay usa ka babaye nga fan nga nisyagit og usab nga “your wife.” Nihagakhak og katawa ang aktor ug nibalik siya ngadto sa iyang lingkuran. Niingon dayon siya nga nipahiyom ug naglingo lingo sa iyang ulo nga “She told me, my wife.” Kini nakapahugyaw sa mga fan niya didto.
Hyun Bin ug si Ye Jin nagkahimamat niadtong 2018 samtang nagfilm sa salida nga “The Negotiation.” Nareunited sila sa “CLOY” ug nagkarelasyon sila. Ang duha nagminyo sa Marso sa 2022 ug nagkaanak sila sa ilang unang anak sa 2022 usab.