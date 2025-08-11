Vice Ganda gidapigan ni Rep. Cendaña sa pagbira sa kanhi Pres. Duterte

Kung daghan ang nasuko sa pagbira ni Vice Ganda sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa concert nila ni Regine Velasquez, karon gidapigan siya sa usa ka kongresista.
Gidayeg pagayo ni Akbayan Party-list Rep. Perci Cendaña ang Kapamilya TV host-comedian tungod sa “jet ski holiday” joke niini nga gipalagan sa mga supporter ni Duterte.
Matud pa ni Cendaña, sakto lang kuno ang gibuhat nga pagbira ni Vice sa kanhi presidente bisan pa gipaagi lang ni niya sa iyang pagpasiaw.
“Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. lbig sabihin tagos na tagos,” matud pa ni Cendaña sa usa ka Facebook post.
Niingon pa gyod siya nga nibilib kuno siya sa kaisog sa komedyante, “Mabuhay ka Meme Vice Ganda, salamat sa paninindigan. #Jetski.”
Wa ug tuo nga pagsaway ang gilabay karon ngadto ni Vice tungod sa pagpanghilabot niya ni Duterte pinaagi sa usa ka segment nila ni Regine Velasquez didto sa ilang “Super Divas” concert sa Araneta Coliseum.
Gigamit na gyod ang sikat kaayo nga background music karon sa Tiktok nga “Jet2 Holiday,” gisaway ni Vice ang kontrobersyal nga “Jet Ski promise’ ni Duterte niadtong Presidente pa siya kabahin sa West Philippine Sea.
“Nothing beats a jet ski holiday, right now from Manila to the West Philippine Sea via jetski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC.
“Promo applies to DDS only. Pinklawans and BBMs are prohibited,” matud pa ni Vice Ganda sa iyang dialogue.
“Huwag niyo akong subukan, mga p***** i** niyo!” matud pa niya.
Nipalag niini ang mga DDS ug gisultihan si Vice nga di ta kuno dapat himuong kataw-anan ang kanhi presidente, ilabi na nga nakadetain pa gihapon kini hangtud karon.
Karon nakadetain pa sa detention facility sa International Criminal Court (ICC) si Duterte sa The Hague, Netherlands tungod sa kaso nga “crimes against humanity.