Cebu, Siargao nasaag sa mapa sa Pinas nga gipost sa India travel agency

Karong bag-o lang gikorehian na hinuon ang mga sayop nga datus sa mapa

By: CDN Digital August 13,2025 - 11:20 AM

Cebu, Siargao nasaag sa mapa sa Pinas nga gipost sa India travel agency. Photos gikan sa Facebook via Bandera

Ang sa wala nga photo kay mao na ang sayop nga mapa nga maoy unang gipost sa EaseMyTrip.com, samtang ang naa sa tuo ang gicorrect nga mapa human ang sayop nga mapa giistoryahan sa mga netizen. | Photos gikan sa Facebook via Bandera

Mabuang ka sa gipagawas sa di pa lang dugay nga mapa sa Pilipinas sa usa ka travel agency sa India para ra pod kini sa mga taga didto nga gusto moari dinhi ug mobakasyon sa nasud.

Giistoryahan karon sa mga netizen ang Facebook post sa EaseMyTip.com kung diin mao rag ‘gimao-mao’ ra ug ‘gisagol-sagol’ ang mga lugar sa Pilipinas nga nabutang sa gibuhat nila nga mapa.

Makit-an dinhi ang isla sa Siargao nga sa sakto nga mapa naa sa Mindanao, apan sa mapa nila naadto na kini nabutang sa Luzon, samtang ang Banaue nga makit-an didto sa Cordillera sa amihanang Luzon kay nabalhin sa maong mapa didto na sa Palawan.

Ang Cebu nga naa sa rehiyon sa Visayas nabalhin  na didto sa Zamboanga. 

Ang mga Pinoy nga mga netizen wa mahibawo kung mainsulto ba, maglagot ba o mokatawa na lang ba sa pagpost sa maong mapa.

Mao ni ang pipila ka mga reaksiyon sa mga netizen sa maong post nga nasagap sa Bandera diin kining balitaa nakuha.

“Yong mayon samin nailipat na pala, hahaha.”

“Literal na Minekus mekus yung mga lugar para sa mga Indian.”

“Enjoy Coron, Lapu-Lapu! Travel safe.”

“Sa indian salita ang gumawa PAGAL.”

“Lahat na papasyal maliligaw.”

“Akala ko Mayon lang ang nailipat, ang dami na pala.”

“Change your name from ‘easemytrip’ to ‘confusemytrip’”

“Confuse the tourists Confuse the locals”

“Rage bait ba to? “

“Sabotahe aron masuko sa goberno, klaro nana daan.”

“This is why you still need to hire real people and not rely on AI”

“Mula Coron hanggang Cebu Saan ka man ay halina kayu.”

“Sometimes making a mistake gets more attention than doing something perfectly.”

“Y’all ever heard of a map? Or I don’t know, google?”

“Even though you have put a disclaimer, still, that is misrepresentation. It is erroneous, and misleading. Do not do that especially when you deal with tourism. Geography is important. Department of Tourism – Philippines”

“You ll get lost that for sure! Hahaha. Chatgpt create a map of Philippines.”

Nagpagawas hinuon og disclaimer ang maong travel agency ug nisulti sila nga “for representational purposes” lang ang gipagawas nila nga mapa.

Karon hinuon sa ilang website kay mao rag gicorrect na nila ang ilang sayop sa maong mapa nga ilang gipost.

