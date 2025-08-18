cdn mobile

Moto vlogger niviral sa pagsayaw sa tunga sa dan, lisensiya gisuspinde

By: CDN Digital August 18,2025 - 09:05 AM

PHOTO: Screengrab from RBabianoTV/Facebook

Gisuspinde sa Land Transportation Office (LTO) ang lisensiya sa usa ka moto vlogger human niviral sa social media ang video niini samtang nagbarog ibabaw sa lingkuran sa iyang motorsiklo ug nisayaw sa tunga sa traffic.

Sa usa ka interview sa Inquirer, giklaro sa LTO nga: “The incident appeared to have taken place on a public roadway and in full view of other motorists and pedestrians.”

Tungod niini, nipagawas dayon og show cause order ang ahensiya batok sa rider ug gimandoan kini nga isurrender ang iyang lisensiya usa pa moabot ang Agosto 20 para sa scheduled nga pagpaminaw sa ahensiya sa iyang rason ngano gibuhat to niya ug ngano di siya na pahamtangan og penalty o nganong di isuspenso ang iyang lisensiya.

Bisan pa’g wa panganli sa opisyal nga statement, gigamit sa LTO ang screengrab gikan sa social media user nga RBabianoTV.

Unang nigawas ang video niadtong Biyernes, Agosto 15, apan di kaayo ni klaro kung kanus-a gyod kini gikuha. Base sa palibot nga makit-an sa video, mao rag gikuha kini duol sa eskina sa Osmeña Highway ug Senator Gil J. Puyat Avenue (kanhi Buendia Avenue) sa Makati City.

Gisuwayan na sa Inquirer og kuha ang panig ni RBabianoTV sa iyang social media page apan wa pa kini nireply hangtud karon.

Nipasidaan ang LTO nga kung di motunga o di mosunod ang rider sa mando niini, padayon pa gihapon ang kaso batok sa iyaha ug gamiton lang ang ebidensiya nga gikuptan sa ahensiya.

