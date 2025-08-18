Pacquiao gihatagan og awto si Long Mejia, 1 ka kalderong manok ang ilis

Kataw-anan gyod kaayo ang rebelasyon sa beterano nga comedian nga si Long Mejia kabahin nila ni Pambansang Kamao nga si Manny Pacquiao.
Iyang gibandera sa tibuok kalibutan nga paryente kuno sila sa boxing champ ug kanhi senador ug bisan unsa na lang kuno ang nadawat niya nga bongga kuno nga mga regalo gikan niya.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Long Mejia umamin, crush noon si Maricel Soriano
Sa bag-o nga episode sa YouTube channel sa broadcast journalist ug news anchor nga si Julius Babao, nakachikahan niya si Long kung diin usa sa ilang nahisgotan kay si Pacquiao.
Matud pa ni Long nga giregaluhan kuno siya ni Pacman og awto, usa ka gold Toyota Corolla GLI nga sikat kuno kaayo kaniadto.
“Binigyan naman ako ni Senador Manny Pacquiao ng kotse. Ang kapalit naman niyon, isang kalderong native na manok. Ako ang nagluto. Dapat nakikita ‘yung niluluto ko. Niluto ko ‘yan sa bahay ni Bayani Agbayani,” matud pa sa beterano nga komedyante.
Human niini, gihisgotan ni Long ang relasyon nila ni Manny Pacquiao ug kung giunsa sila nga magkapamilya.
“Sa kaalaman ng lahat, bale halos magkamag-anak kami ni Manny Pacquiao. Dahil ang lola ni Manny Pacquiao, Mejia ang apelyido na galing Leyte. Ang Mejia, Leyte galing ‘yan,” sey ng komedyante.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Manny Pacquiao says he’s fighting again in December
Niswear si Long nga tinuod gyod daw ang gisulti niya kabahin sa Koneksyon nila ni Pacman. Mismong ang kanhi senador pa kuno ang nisulti sa iyaha niadtong una pa silang nagkita nga manag-agaw sila.
In fairness, nahinumduman pa kuno Niya sa usa ka interview ni Long nga gihatagan siya kaniadto ni Pacman og kwarta.
“Sustentado ako ni Manny Pacquiao, e. Kung minsan nga tinatamad pa ako. ‘Pumunta ka na rito, Kuya.’ Sabi ko, ‘Mamaya na, nag-aapura ka naman!’,” matud pa niya.
Sa pangutana sa iyaha sa maong interview kung pila ang sustento sa iyaha ni Pacquiao, “Ay, secret na. Ayos lang. Mga pang-one week na allowance. Basta nandito na ‘yan, ite-text ko siya kung nasaan siya.”
“Relative ko siya sa mother side. Isa sa tulong niya, binigyan niya ako ng kotse. Magwa-one year na. Nawala yung kotse ko, nabalitaan niya.
“Unang nagbigay sa akin si Joey Marquez. Kaya si Joey Marquez, hindi ko rin malilimutan ‘yan. ‘Tapos si Manny, ayan, siya ang tumutulong sa akin,” matud pa ni Long sa maong interview.