#WalangPasok: Class suspensions on Friday due to bad weather
MANILA, Philippines — Several local government units (LGUs) have suspended classes for Friday, August 22, due to inclement weather brought by Tropical Depression Isang and the enhanced southwest monsoon, locally known as habagat.
READ:
Signal No. 1 up over 17 Luzon areas due to Tropical Depression Isang
Heavy rains forecast over Metro Manila, 3 Luzon provinces
PH weather: Rains to prevail across PH on Friday
The following areas have declared class suspensions on Friday:
Metro Manila (National Capital Region):
- Muntinlupa City – all levels, face-to-face classes, public and private
- Parañaque City — all levels, public and private
- Las Piñas City — all levels, public and private
- City of Manila — from 12 p.m., all levels, face-to-face classes, public and private
- Pasay City — from 12 p.m., all levels, public and private
- Taguig City — afternoon classes, all levels, public and private
- Mandaluyong City — afternoon face-to-face classes, all levels, public and private
- Caloocan City — afternoon classes, all levels, public and private
- Malabon City — afternoon classes, all levels, public and private
- Navotas City — afternoon classes, all levels, public and private
- San Juan City — from 12 p.m., all levels, public and private
- Marikina City — afternoon classes, all levels, public and private
- Valenzuela City — afternoon face-to-face classes, kinder to senior high school, public and private
- Pasig City — afternoon face-to-face classes, kinder to senior high school, public and private
- Makati City — afternoon classes, daycare to senior high school, public and private (Universities and colleges were given the discretion to suspend classes)
- Pateros — afternoon classes, all levels, public and private
Albay:
- Whole province — all levels, face-to-face classes, public and private
Laguna:
- Cabuyao, City — all levels, public and private
- Pagsanjan — all levels, public and private
- Pila — preschool to senior high school, face-to-face classes, public and private
- Santa Rosa — preschool to senior high school, face-to-face classes, public (private schools given the discretion to suspend inperson classes)
Rizal:
- Jalajala — all levels, face-to-face classes, public and private
Sorsogon:
- Castilla — all levels, public and private
Quezon:
- Macalelon — all levels, public and private
Based on its 11 a.m. update, the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) said 17 areas in Luzon were placed under Signal No. 1 as Tropical Depression Isang made landfall over Casiguran, Aurora. More class suspensions are expected within the day.
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Cebudailynews. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.