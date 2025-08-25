AJ, Aljur gi-buking ni Jeric Raval nga duna nay 2 ka anak

Dili lang usa, kun dili duha na gyud di ay kuno ang anak nila ni AJ Raval ug Aljur Abrenica.
Mao usab kini ang rason ngano nga mi undang na sa pag arte si AJ, nga kanhi Vivamax star.
Ang maong kumpirmasyon gikan mismo sa amahan ni AJ nga si Jeric Raval.
“Ayaw na mag-artista kasi maramdamin ‘yun. Dinidibdib niya ‘yung mga namba-bash sa kanya, sensitive siya sa ganu’n. Sabi ko nga sa kanya (AJ), basta mainit sa kusina, lumabas ka, ‘di ba may kasabihan tayong ganu’n, e, ngayon napagkumpara niya, mas tahimik ngayon (wala sa showbiz),” maoy sulti ni Jeric sa usa ka interview sa Bandera atol sa pa-victory dinner ni Nunungan Lanao del Norte Vice Mayor Marcos Mamay human sa kalampusan sa pelikulang “Mamay: A Journey to Greatness” sa 73rd FAMAS Awards niadtong Biyernes, Agosto 22.
Miingon si Jeric nga mas gusto ni AJ nga naa na lang pirmi sa ilang panimalay aron maatiman ang iyang mga anak.
“Wala sa bahay lang siya. Tinatanong nga siya ng Viva, tinatanong din nu’ng sikat na artista baka pwedeng isama sa project, sinasasbi ko, walang sagot sabi lang (make face).”
‘Kapapanganak pa lang’
Sa dihang gipangutana siya kun kumusta na ang iyang mga apo, mitubag si Jeric nga 15 na sila tanan ka buok.
Miingon siya, “Ahh bata pa. Kakapanganak palang, eh. ‘Yung mga bali-balita noon, hindi naman ‘yun. Ngayon na lang, siyam (na buwan palang)” sa dihang nahisgutan ang pangan ni AJ.
Sa pangutana kun kinsa ang kaparehas og hitsura sa maong bata, dali nga mitubag si Jeric nga, “ako” ug mikatawa kini.
Gipangutana na usab si Jeric kun lalaki o babaye ang anak ni AJ nga siyam ka buwan pa lang. Babaye kuno ang maong bata, sulti pa niya.
Midugang si Jeric nga lalaki ang una nga anak nila ni AJ ug Aljur ug kapin usa ka tuig pa lang kini.
“Babae (at) lalaki, dalawa na, tawag ko (sa lalaking apo), Al Junior,” chika ni Jeric.
Storya pa ni Jeric nga tagsa na lang sila magkita sa iyang mga apo tungod kay tua na sa Angeles, Pampanga nag puyo sila sa AJ sa pagka karon.
“Dati isang subdivision lang kami tsaka few blocks lang ngayon sa Carmenville na sila sa Angeles (Pampanga),” dugang ni Jeric.