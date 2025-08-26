Derek tua sa Bali: Hungihong sa ilang split ni Ellen tinuod kaha?

Tua karon sa Bali, Indonesia si Derek Ramsay aron sa pagtambong sa usa ka wellness retreat.
Miingon siya nga gusto una niya nga magpalayo sa tanang kasaba. Ang iyang byahe nahitabo taliwa sa mga hungihong nga gabuwag na kuno sila sa iyang asawa nga si Ellen Adarna.
Bisan pa man sa ilang pagsalikway sa maong balita sa sayo pa, nagpadayon gihapon ang mga pagduda nga dili na maayo ang ilang relasyon sa pagka karon.
Gani, misamot ang mga pagduda human siya molarga sa Bali aron sa pagsalmot sa usa ka wellness retreat nga dili kauban si Ellen.
Sa usa ka reel nga iyang gi-post sa iyang Instagram niadtong adlaw nga Domingo, Agosto 24, makita si Derek nga nagbuhat sa iyang workout routines ug yoga.
Iyang gi-caption sa iyang post, “Stripping away the noise, reconnecting with myself. This experience is a reset for the soul, body, and mind. I was tested beyond comfort and pushed past my limits. At Kaminoken Bali, the body endures, the mind sharpens, and the spirit hardens.”
Base sa iyang Instagram post, masabot nga hapit na mag usa ka semana nga layo si Derek sa iyang pamilya.
‘Mema lang yan’
Niadtong adlaw nga Lunes, nag post na usab siya sa social media og screenshot sa ilang video call sa iyang anak nga si Liana nga iyang gibutangan sa caption, “Papa will be home soon.”
Sa pagsuwat ning maong balita, wala pay katin-awan kun unsa gyud ang tinuod nga estado sa ilang relasyon ni Ellen.
Apan matud pa sa beterana nga entertainment broadcaster nga si Cristy Fermin, walay kamatuoran ang mga pagduda sa ilang panagbuwag. Gani, miingon siya nga kamao kaayo modala sa ilang relasyon ang duha.
“Mema lang ‘yan. Alam n’yo po, napakaganda mag-handle ng relasyon ni Derek Ramsay. At si Ellen Adarna, kitang-kita naman natin na talagang sumusunod siya. Wala pong katotohanan ito. Hindi po totoo ‘tong mga kuwentong lumalaganap na ito. Maayos sila,” saysay ni Cristy sa pinakabag-o nga episode sa iyang radio show.
Dili kini ang unang higayon nga migawas ang mga pagduda sa pagbuwag nila ni Derek ug Ellen.
Niadtong buwan sa Pebrero, nagpakita si Derek og usa ka screenshot sa iyang social media page kauban ang pangangkon nga gipirmahan na ni Ellen ang ilang annulment papers.
Giubanan pa niya og laughing emojis ang iyang caption. Niadtong panahona, bag-o lang gibunyagan ang ilang anak nga si Liana.
Nagpakasal sila si Derek ug Ellen sa Bataan niadtong Nobyembre 2021.