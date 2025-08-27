Baron Geisler, naay ‘botched deal’ sa contractor nga linked sa politiko?
MANILA, Philippines — Taliwa sa issue nga mga giallegar nga mga anomaloso nga mga flood control project diin nalambigit ang pipila ka mga contractor, si Baron Geisler nakahinumdom sa usa ka gibiyaan nga proyekto nga giangkon niya nga kuno iyang gientrust sa usa ka contractor.
Matud pa ni Geisler nga kining contractor naay kalambigitan sa usa ka “big time nga politiko” o “big time politician.”
Nisugilon ang aktor kabahin sa iyang nasulob-on nga naexperience o naagian sa usa ka wa niya hinganli nga kompaniya didto sa iyang Facebook page niadtong Martes, Agosto 25.
Si Geisler nipaambit sa iyang statement dungan sa news report kabahin ni Senate President Chiz Escudero nga nihisgot sa subpoena para sa mga contractor nga wa motunga sa unang hearing sa mga alleged nga anomaliya ug corruption sa mga lain-laing mga flood control project.
“May contractor na nangloko sa amin dito sa Cebu. Connected sa malaking politician,” matud pa sa aktor. “Pinadalhan namin ng demand letter 3 times or more. Tapos binlock na ako sa FB. Pina sa Diyos ko na lang.”
Didto sa comments section, niingon si Geisler nga, “Two years ago na mahigit di tinapos ang work.”
Nihisgot pa gyod ang aktor kung giunsa niya pagtabang sa pagendorse ang maong politiko nga walay bayad niadtong panahon sa pangampanya sa piniliay o campaign season.
“Tapos natalo, then yun naisip ko ‘yung pera na buo na binigay namin mag-asawa ginamit sa campaign nila kaso ayun natalo,” matud pa niya sa FB post niya.
Niingon pa gyod siya nga sukad niadto sa pagkapildi niini kay wa na gyod sila magkakita pa nila.
Matud pa ni Geisler nga siya ug ang iyang asawa nga si Jamie Evangelista, nakamove on na sa nahitabo kay nakadawat na sila nga mao rag di na gyod nila makuha og balik ang ilang kwarta.
“Okay lang si God naman always fights for my battles. Basta happy na kami ngayon ni Jamie so naka-move on na. Kaso may mga ganitong lumalabas so timely lang,” matud pa niya, nga ang gipasabot kay ang issue kabahin sa mga contractor sa mga national flood control project.
