Claudine Barretto na ospital tungod sa depression: ‘Please don’t judge’

Miangkong si Claudine Barretto nga bag-o lang siya nga ospital tungod sa iyang depression ug iya nga gi-awhag ang katawhan nga unta dili i-judge ang iyang kahimtang sa pagka karon.
Iyang gipahibaw ang iyang mga Instagram followers sa iyang gi-agian nga mental health struggle samtang mipakita usab siya og hulagway nga kuha sa iyang bag-o pa lang nga pagka admit.
Sa video nga iyang gi-post niadtong adlaw nga Domingo, Agosto 24, makita si Claudine nga nag gakos sa iyang doktor.
Sa sunod nga hulagway, makita ang magul-anon kaayo nga si Claudine nga gahigda sa iyang hospital bed. Makita usab ang iyang anak nga si Noah nga mi-kiss sa iyang inahan. Gisul-uban usab ni Noah og medyas si Claudine una niya kini gihabulan.
“Yes, this is what depression looks like. So please don’t judge. We all need more understanding and compassion,” caption ni Claudine sa iyang post.
‘We are all here for you’
Sa comments section, mipadangat ang mga netizens ug ang mga higala ni Claudine nga sila si Vilma Santos, Vina Morales, ug Small Laude sa ilang mga mensahe.
“Hi, my dearest baby Claude. We are all here loving you. We are all here for you. Tomorrow is another day! Be happy, smile, and enjoy life because you are blessed. I love you!” matud pa ni Vilma.
“Sis, love and hugs for you. I will pray for you,” dugang ni Vina.
Gi-angkon ni Claudine nga nagpa admit siya og usa ka rehabilitation facility sa milabay nga katuigan dili tungod sa “drug addiction” kun dili tungod sa iyang “post-traumatic stress disorder.”
Sa pipila ka higayon, nahisgutan na usab sa “Got 2 Believe” star ang mahitungod sa iyang depression.
Gani, iya usab nga gi-angkon nga naka experience siya og sexual harassment samtang mipadangat siya sa iyang suporta sa pipila ka biktima sama nila ni Rita Daniela ug Sandro Muhlach.