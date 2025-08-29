Ellen Adarna gideny ang nikatap nga fake news: Wala akong utang

Nipalag ang kanhi aktres nga si Ellen Adarna sa mga nikatap nga mga hungihong kabahin kuno sa pagikyas niya sa ubang nasud ug lain pang hungihong kabahin sa iyang relasyon sa bana nga si Derek Ramsay.
Sa iyang Instagram stories niadtong Miyerkules, Agosto 27, gipaambit niya ang screenshot sa Facebook post sa “The Scoop PH’ nga way kamatuoran.
Matud pa sa maong post, nakit-an kuno si Ellen nga didto sa airport padung sa Amerika para ikyasan ang daku nga utang ug ang pagkabuwag niya sa iyang bana.
Matud pa gyod sa maong post nga P10 million kuno ang utang nila.
“Hoy umayos kayo. Wala akonng utang ever lol. I don’t even have a US visa because I’m so praning with all the shooting there,” matud pa ni Ellen.
Niingon pa gyod siya nga, “Looool! Don’t me! Dami niyong hanash!”
Sa usa ka Instagram story ni Ellen kay gipaambit niya nga naa siyay tulo ka slip discs.
“3 slip discs. More Mri’s. Stress in life lumayo ka! Not now please.
“Positivity ohhhmmm uhhhhmmmm.
Health is wealth Loll!” matud pa ni Ellen.
Samatang, wa pa gihapoy gihatag nga pormal nga pahayag gikan sa magtiayon kabahin sa ilang panagbuwag apan una na kining gihimakak ni Cristy Fermin nga way kamatuoran ang maong hungihong o chika.
