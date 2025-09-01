Claudine Co: Like hello?! Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino!

“LIKE, hello? Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, okay?,” mao ni ang way lipod lipod nga pahayag ni Claudine Co, anak ni Christopher Co nga tag-iya sa Hi-Tone Construction and Development Corporation.
Ang construction business nga gipanag-iya sa tatay ni Claudine Co ang usa sa mga top 15 contractors nga nakakuha sa pinakadaghan nga flood control projects sa nasud.
Gawas pa niini kay pagumangkon pod siya ni Zaldy Co, ang CEO pod sa Sunwest Group of Companies nga naapil pod sa top 15 nga listahan sa mga contractor ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Taga-Bicol ang pamilya sa mga Co apan didto sa Manila gadako ang ilado nga lifestyle YouTuber nga si Claudine Co. Niabot og milyones na pod ang iyang followers, apan hinuon karon deactivated na ang iyang YT channel.
Apan, ang pangan ni Claudine Co mas nailado pa gyod karon tungod kay anak siya sa negosyante nga daghan kaayo og mga proyekto sa DPWH nga init kaayo nga giistoryahan karon. Kini tungod sa wag-tuo sa pagbaha sa lain-laing mga parte sa nasud. Asa na kuno ang budget sa flood control?
Dinhi na gikwestiyon ang maluho o lavish nga lifestyle ni Claudine Co kung diin gipaambit niya sa iyang YouTube channel ang gipanag-iya nga mansyon, luxury bags, pagbiyahe niya sa 38 ka nasud ug apil na ang hapit nga niabot og 1 ka milyon nga pesos nga bill sa usa ka panihapon didto sa usa ka ilado nga hotel sa BGC. Kuyog ni Claudine Co ang iyang mga higala sa kining panihapon nga niabot og P938,000 (single receipt) ang nabayran niya.
“Like hello? Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, okay? This is not from taxpayers’ money, the Government literally paid us for the service that our business provided. Gets?” matud pa niya.
Makatawa ka na lang nga hilaw sa tubag ni Claudine Co, nga ang gobyerno kuno ang nibayad sa serbisyo sa ilang kumpanya. Diin man diay gikan ang gipangbayad sa gobyerno ngadto nila? Di ba sa buhis nga gikan sa mga Pilipino?
Samtang karon, deactivated na ang tanan nga social media accounts ni Claudine Co o Claudine Julia Monique Co.