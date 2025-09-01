Sarah Discaya: Nipalit og luxury car kay nagustuhan ang payong
Diretso nga niangkon ang kontrobersiyal nga contractor nga si Sarah Discaya nga nipalit siya og luxury car kay naganahan o nalingaw lang siya sa payong niini.
Nahitabo ni ang pagangkon didto sa gibuhat nga Senate hearing sa Blue Ribbon Committee kalabot sa mao rag dunay anomaliya nga mga flood-control project sa nasud kung diin naapil ang pipila ka politiko ug government contractors.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Claudine Co: Like hello?! Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino!
28 ka luxury cars
Nangutana man god si Senate President Pro Tempora nga si Jinggoy Estrada kung diin pipila ang tanan nga gipanag-iya ni Discaya nga mga luxury car.
Nitubag si Discaya nga moabot kuno og 28 kabuok ang iyang mga mahalon nga awto ikumpara sa nahisgotan niya sa iyang interview nga mao rag 40 na ang mga luxury cars nga ilang gipanag-iya kauban sa iyang bana nga si Pacifico “Curlee” Discaya.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Pokwang binarag mga ‘Disney Princess’ na super flex ng ‘crazy rich lifestyle’
Nilakbit pod og pangutana si Estrada kung tinuod ba ang nahisgotan ni Discaya nga gipalit niya ang usa ka luxury car tungod lang sa payong.
“Balita ko doon sa interview mo, binili mo ‘yong isang Rolls-Royce (Cullinan) dahil sa payong? Tama ba?,” nangutana ang senador.
“Sir, yes po,” ang tubag ni Discaya.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Senators hit flood control contractor for invoking right vs self-incrimination
Tungod sa payong
Sa interview ni Julius Babao ni Discaya niadtong 2024, niingon ang nauwahi nga nagustuhan Niya ang Rolls-Royce Cullinan tungod lang sa payong nga gibutang sa duha ka pultahan sa mahalon nga sakyanan.
“Kasi ito o, may payong. Natutuwa ako sa payong. Pero hindi ko pinagagamit itong payong na ito kasi mahal yung payong. May payong on both sides ng pinto.
“So ayan yung feature ng Rolls na kaya ko siya nabili kasi natuwa ako sa payong,” matud pa ni Discaya.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Sarah Discaya umaming natuwa lang sa payong kaya bumili ng luxury car
Luxury cars, taxpayers money
Napangutana pod ni Estrada kung diin gigamit ni Discaya ang 28 luxury cars nila sa managtiayon.
“Araw-araw gusto mo magpalit ng kotse?”
“I have four kids who uses it all the time,” nitubag si Discaya.
“And you bought that using the taxpayers’ money?” Nangutana si Estrada sa iyang gifollow-up nga question niini.
“No po. Hindi po,” nitubag pod dayon ang contractor.
Duha ka mga kumpaniya nga gipanag-iya sa managtiayon nga Discaya — ang Alpha & Omega Gen. Contractor & Development Corp. ug ang St. Timothy Construction Corporation naapil sa lista ni Presidente Marcos Jr. sa top 15 contractors nga nikita kuno og bilyun-bilyon sa lain laing flood control projects sa nasud.
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Cebudailynews. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.