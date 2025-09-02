cdn mobile

Sarah Discaya luxury cars: 2 lang ang nakit-an sa pulis sud sa building

By: CDN Digital September 02,2025 - 02:35 PM

Sarah Discaya luxury cars: 2 lang ang nakit-an sa pulis sud sa building. Ang naa sa photo kay si Sarah Discaya ug iyang mga luxury cars | via Bandera

Sarah Discaya ug iyang mga luxury cars. | via Bandera

Sa bisa sa usa ka search warrant, gisud sa nagkahiusa nga pwersa sa Bureau of Customs (BOC) ug ang Philippine National Police (PNP), ang usa sa mga gipanag-iya nga building sa pamilya ni Sarah Discaya.

Gicheck pagayo sa mga operatiba sa PNP ug sa BoC ang palibot sa St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corp. sa may Barangay Bambang, Pasig City karong adlawa, Sept. 2.

Kiniy human giangkon ni Discaya sa nahitabo nga Senate Blue Ribbon Committee hearing gahapon, Septembre 1 nga naabot sa  28 ka luxury cars nga ilang gipanag-iya nga pipila ka milyun nga pesos ang balor sa kada usa.

Sa interview sa radyo ni BOC Chief of Staff, Attorney Jek Casipit, duha ka beses nilang gisuwayan og serve og search warrant gabii, apan wa kuno sila gihatagan og pagtugot nga makasud.

Apan karong adlawa wa na sila gibabagan sa staff sa St. Gerrard Construction ug wag pod sila maglisod og pagcheck sa palibot sa maong lugar. Apan human sa gihimong operasyon, duha lang ka luxury cars ang nakit-an sa BOC ug PNP.

“May nakita kaming dalawang units right now. ‘Yung Land Cruiser at Maserati. ‘Yung iba, hindi namin nahanap. Wala kaming nakita rito,” matud pa ni Casipit sa maong interview.

Matud pa sa mao nga opisyal, wa daw sa ilang record ang 12 ka luxury cars nga gihisgotan ni Discaya sa hearing mao nga ilang giimbestigahan kini.

 

“Ang mga sasakyan po na tinitingnan namin is isang Cadillac Escalade, isang Toyota Tundra, isa pong Toyota Sequoia, isa pong Rolls Royce Cullinan, isa pong Mercedes-AMG G63, isang Mercedes-Benz G500, isa pong Toyota Tundra Pickup, isa pong LC300 3.3 V6, Lincoln Navigator 2021, Lincoln Navigator 2024, Maserati Levante Modena, and isa pong Bentley Bentayga,” matud pa ni Casipit.

“Base po sa records ng Bureau of Customs ito po ‘yung wala po kaming nakuhang verification ng import entry. So, meron po kaming probable cause na baka hindi nabayaran nang tama ang mga import duties and taxes,” matud pa sa opisyal.

TAGS: BOC, luxury cars, PNP, Sarah Discaya
