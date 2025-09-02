Slater Young way Rolls Royce, apan naay payong sa awto
Di siya sama ni Discaya nga dunay luxury cars, apan naay payong sa awto nga giveaway sa bangko
Gidiretso og tubag sa engineer ug “Pinoy Big Brother: Unlimited” Big Winner nga si Slater Young ang pangutana kung nikita pod ba siya sa mga manomalya nga government projects.
Duna man god mga netizen god nga way lipod lipod nga nipost sa social media kabahin ni Slater ug mausisahon kung government contractor pod siya sa mga ghost flood-control project.
Basin Bet Pod Ni Nimo: DPWH: Contractors behind ‘ghost projects’ face lifetime gov’t banGipost sa kanhi Kapamilya aktor sa iyang Instagram story ang screenshot sa mao nga comment sa usa ka netizen kabahin sa isyu sa mahalapad nga korapsyon sa gobyerno.
“Did u also benefit from Filipino people’s tax money? I am disappointed,” nangutana ang maong netizen.
Ang tubag ni Slater sa iyaha kay, “I do not have any government projects.”
Basin Bet Pod Ni Nimo: Sarah Discaya luxury cars: 2 lang ang nakit-an sa pulis sud sa building
Nipatin-aw pa ang PBB Big Winner nga duha ka dekada na siya sa construction business pero hangtod karon wa pa siyay gipanag-iya nga luxury car nga parehas anang Rolls Royce.
Gawas pa niini, duna pod siyay payong pod apan di ni gikan sa usa ka klase nga mahalon nga gipalit nga sakyanan. Giveaway ni siya sa usa ka bangko.
Bukod dito, may payong din naman daw siya pero hindi ito galing sa anumang uri ng biniling sasakyan kundi giveaway ng bangko.
“The umbrella in my car was only a give away from a bank. Don’t me,” matud pa ni Slater.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Sarah Discaya: Nipalit og luxury car kay nagustuhan ang payong
Obviously, ang gipasabot ni Slater kay ang pag-angkon sa negosyante nga si Sarah Discaya nga niatubang sa Senate hearing gahapon kabahin sa pagkalambigit niya sa gikwestiyon nga mga flood control project sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
GIimbestigahan kini karon sa Senado para mahibaw-an ang mga politiko, government contractor ug mga tawo sa DPWH nga nalambigit sa mga “ghost” project sa ahensiya nga gitumbok nga hinungdan sa nagkagrabe nga pagbaha nga nasinati sa kadaghanang parte sa nasud karon, ilabi na sa Metro Manila.
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Cebudailynews. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.