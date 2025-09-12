Mariel Padilla gidepensahan si Robin human sa viral hand photo niini

Gidepensahan ni Mariel Padilla ang iyang bana nga si Robin Padilla human nga niviral ang usa ka clip diin nipakita si Robin og usa ka extended finger gesture samtang nikanta sa national anthem didto sa Senado.
Si Mariel nipost sa Facebook sa Biyernes, Sept. 12, diin gishare niya ang usa ka klaro nga photo ni Robin niadtong plenary session sa Senado sa niaging Lunes. Ang image nipakita sa actor-politician sa iyang pagoutstretch sa iyang index finger samtang nikanta sa national anthem, di ni siya middle finger, nga giangkon sa mga netizen.
“My husband is a devout Muslim and a proud Filipino. During the national anthem, he recites the Kalima – the Muslim declaration of faith, affirming his devotion to Allah. This is not an act of disrespect but a personal expression of faith, while at the same time standing in honor of our country,” matud pa niya sa sugod sa iyang caption.
Ang kanhi “PBB” host nitudlo sa Republic Act No. 8491, diin ang balaod niingon nga “persons shall execute a salute by placing their right palms over their left chests. Those in military, scouting, citizens ‘ military training, and security guard uniforms shall give the salute prescribed by their regulations.”
“No law was broken. To claim he disrespects the flag is unfair. He is one of the most patriotic people I know – he even travels with the Philippine flag in his luggage and hangs it in every hotel room we stay in. His faith and patriotism are not in conflict. Serving Allah strengthens his love and service to the Philippines,” matud pa ni Mariel sa iyang post.
Niadtong Huwebes sa gabii, nagFacebook Live si Robin para pagtubag sa viral photo, diin iyang giemphasize nga ang gesture nga iyang gibuhat sagrado sa mga Muslim ug di ni siya angay nga “imock” o yagayagaan.
“Gusto ko pong iparating sa inyong lahat, ito po ay banal sa aming mga Muslim, sapagkat ito po ang ibig sabihin, walang ibang diyos na dapat sambahin, maliban kay Allah,” matud pa niya.
“Hinihingi ko po na huwag sana natin itong gawing kalokohan dahil ito po ang pundasyon ng lahat ng pananampalataya ng Muslim,” matud pa ni Padilla. “Kaya po kapag kumakanta ng Lupang Hinirang, kaya po ‘yan nakalagay dito, tunay na mahal namin ang bansang Pilipinas pero una ang Panginoong Allah.”
Si Robin niconvert ngadto sa Islam human sa usa ka meeting sa pipila ka mga Muslim elder sa panahon sa iyang pagkapriso gikan sa 1994 ngadto sa 1998 human siya nakonbikto sa illegal possession of firearms sa Angeles City Regional Trial Court.