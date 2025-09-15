Ricci Rivero, Leren Bautista gabuwag na?

Mikatap karon ang chicka nga gabuwag na kuno ang aktor ug basketball player nga si Ricci Rivero ug ang beauty queen nga si Leren Bautista.
Unsa kaha ang ikasulti ni Andrea Brillantes ani?
Wala pay giluwatan nga pahayag sila si Ricci ug Leren sa maong issue, apan matud pa sa mga chismis nga personal kuno ang rason sa ilang pagbuwag.
Pipila usab ka social media users ang mipadangat sa ilang obserbasyon nga taud-taud na di ay kuno nga gì-delete sa duha ang mga hulagway sa ilang panag uban sa ilang mga Instagram accounts.
Makita sa Instagram page ni Lerene nga niadtong Oktobre 10, 2024 siya katapusan nga mi-post ug hulagway kauban si Ricci.
Bisan si Ricci, wala na mag post og mga bag-o nga hulagway kauban si Leren.
Nakapahugot kini sa mga pagduda nga gabuwag na gyud ang duha.
Apan matad pa sa balita sa Bandera nga nag follow gihapon ang duha są usag-usa. Walą usab silay gi-post nga mga cryptic messages nga makapaduda nga nahuman na ang ilang relasyon.
Kun mahinumduman, gibandera nila sa publiko ang ilang relasyon niadtong Oktobre 2023.
Gani, daghan ang mi-bash nila tungod sa kontrobersyal nga panagbuwag nila ni Ricci ug ni Andrea.