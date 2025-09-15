Arnel Pineda nalutsan og warrant para sa iyang VAWC case

Nalutsan og warrant of arrest si Arnel Pineda, ang bokalista sa American rock band nga Journey, para sa iyang kaso nga domestic violence nga gipasaka sa Quezon City Regional Trial Court sa iyang kanhi asawa.
Ang warrant gi-issue ni Judge Mary Ayn Punzalan-Toribio sa RTC Branch 99 human wala manumbaling si Pineda sa pila ka higayon nga gipatawag siya sa korte para sa arraignment sa iyang kaso.
Si Pineda nag atubang og kaso nga kalapasan sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 (Republic Act no. 9262 o VAWC law).
Bailable ra hinoon ang iyang kaso sa kantidad nga P72, 000.
Gisuwayan sa Inquirer Entertainment sa pagkuha ang habig ni Pineda apan wala pa siya mohatag sa iyang tubag sa pagsuwat ning maong balita.
Warrant of Arrest
Ang warrant batok kang Pineda gihatud sa court sheriff niadtong Biyernes, Septyembre 12, apan wala kuno siya igkita sa iyang panimalay, matud pa sa usa ka source. Kini nahitabo usa ka adlaw human nga wala siya magpakita sa naka schedule unta nga hearing sa iyang kaso.
Nahisgutan sa maong bench warrant nga kinahanglan motunga si Pineda sa sunod nga hearing nga ipahigayon unya sa Septyembre 17.
Si Pineda gipasanginlan sa iyang kanhi asawa og marital infidelity ug psychological abuse, nga kalapasan sa Section 5 sa VAWC law.
Niadtong 2007, nadiskubre si Pineda sa Journey guitarist nga si Neal Schon sa YouTube ug iya kini nga gitanyagan nga mahimo nga lead singer sa ilang grupo.
Human sa usa ka tuig, nagpakasal si Pineda ug ang iyang kanhi asawa. Naka anak sila og duha apan nagpadayon ang mga problema sa ilang kaminyoon.
Sa tuig 2021, nagka grabe ang ilang away ug nagbinayloay na sila og mga pasangil.
Niadtong Enero 31, 2024, gipasakahan og kaso sa iyang kanhi asawa si Pineda human gidala niini ang ilang anak nga babaye sa iyang US tour nga walay pagtugot.
Human mograbe ang ilang panagbangi, mibiya ang iyang asawa sa ilang panimalay og didto na mipuyo sa iyang mga ginikanan.
Sa milabay mga buwan sa Marso, gihimakak ni Pineda nga na sentensiyahan siya og “life imprisonment” sa usa ka korte sa San Francisco, California.