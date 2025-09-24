Mika Salamanca gi-unfollow si Kitty Duterte, nag-sorry sa madlang pipol

Mitingog na ang Sparkle artist ug content creator nga si Mika Salamanca mahitungod sa bashing nga iyang nadawat tungod sa ilang panaghigala sa anak ni kanhi President Rodrigo Duterte nga si Kitty.
Sa iyang X (kanhi Twitter), nangayo siya og paşaylo sa mga taw nga wala makauyon sa ilang panaghinalaay.
Daghan ang misaway kang Mika. Gani, dunay mga mitawag niya og two-faced tungod sa iyang pagbatok sa korapsyon samtang duna siyay higala nga usa ka “nepo baby.”
“I understand where the disappointment and frustration are coming from and I am truly sorry,” sey ni Mika sa iyang post.
Dugang niya, “If I can only say one thing about this, I assure you that I stand and will always stand with the people.”
Miangkon usab ang “Pinoy Big Brother Celebrity Collab” Kapuso Big Winner nga duna siyay mga “questionable choices” nga nabuhat sa pagpili og mga higala ilabi na niadtong panahon nga naa siya sa lowest point sa yang kinabuhi.
Aban bisan pa man niini, mipasalig siya nga dili gyud niya i-kumpromiso ang iyang mga pagtuo ug prinsipyo.
“Yes I admit that I had questionable choices of friends when I was at my lowest. But one thing has always been clear to me, I’ve always made sure to stand my ground even during those times. I spoke about what i believed in no matter who I was around.”
Sa wala pa ang iyang pagpasabot są mga bashing nga iyang nadawat tungod sa iya kuno nga pagka “performative” ug “cloutchaser,” iya na nga gi-unfollow si Kitty Duterte.