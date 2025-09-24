Heart Evangelista gibaharan kuno mao nga wa moapil sa rally

Gibaharan kuno si Heart Evangelista sa pipila ka grupo nga mga indibidwal nga hubo-an sa atubangan sa publiko kung motunga siya sa “Trillion Peso March” niadtong Domingo, Septyembre 21.
Daghan man god ang nangutana kung ngano wa makit-i ang Kapuso actress sa nahitabo nga halapad nga lihok-protesta sa Luneta Park ug sa EDSA People’s Power Monument batok sa korapsyon sa gobyerno.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Heart Evangelista nitudlo unsaon ang sakto nga pagkatawa sa ‘rich girl laugh’
Pinaagi sa iyang Instagram Live gahapon, Septiyembre 23, nipasabot ang asawa ni Senador Chiz Escudero kung ngano nidesisyon siya nga di na lang moapil sa maong rally para pod sa iyang safety o kaluwasan.
“Why wasn’t I in the rally? You think I didn’t want to be in the rally? You think I don’t have a voice? You think I’m not frustrated? You think hindi ako napipikon? Pikon naman din ako ah… bakit hindi ako Pinoy?
Basin Bet Pod Ni Nimo: Heart Evangelista galit na galit, kakasuhan paid trolls: I know all of you!
“I’m not in the rally is because you said… a lot of people said na huhubaran n’yo ako kung pupunta ako sa rally. How cruel can you be? What did I do? Huhubaran n’yo ako sa rally? I have been nothing but a hardworking citizen. I have complied,” matud pa ni Heart sa usa ka emosyonal nga pahayag.
Niingon pa gyod ang aktres ug global fashion icon nga, “For you questioning me why I’m not in the rally — you think I don’t have a burning flame in my heart?
Basin Bet Pod Ni Nimo: Chiz handang ipaliwanag sa Comelec P30-M donasyon ng Bicol contractor
“That I feel like I have a lump in my neck or my throat? That I have nothing to say? I have so many things to say because it is unfair,” matud pa sa aktres.
Human niini nihatag siya og mensahe sa tanan nga mga Pilipino nga niapil sa lihok-protesta, “I am praying for us all sana gabayan ni Lord ‘yung mga nakaupo para gawin nila kung ano ‘yung tama… do not stay silent, speak up…”