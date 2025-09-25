Jessica Sanchez, ‘America’s Got Talent’ season 20 champion

Ang biyahe ni Jessica Sanchez sa “America’s Got Talent,” nibalik na sa kung diin siya gasugod. Kini human siya ginganlan nga kampeyon sa ika-20 nga season sa maong talent show.
Si Sanchez, nga siyam ka buwan na sa iyang pagkamabdos, gideklarar nga maoy nidaog sa maong show niadtong Miyerkules sa gabii, Septiyembre 24, (hapit na mag-udto sa Septiyembre 25, dinhi sa Pilipinas). Kini human sa iyang kinasingkasing nga pagkanta ug pagperform sa Bruno Mars ug Lady Gaga nga kanta nga “Die with a Smile” ug diin nakakuha si Sanchez og usa ka standing ovation.
“Let’s give a round of applause for the Season 20 winner of AGT!,” matud pa sa caption sa maong post diin gilakip ang usa ka announcement clip nga dunay hulagway ni Sanchez.
Ang Filipino-American nga si Sanchez usa ka alum sa “America’s Got Talent.” Kini tungod kay nakacompete siya sa debut season sa maong show sa 2006, diin 10 anyos pa lang siya. Apan wa siya makaadvance sa grand finals sa maong show niadtong panahona.
Naghinamhinam siya og balik og compete 19 ka tuig human niadto. Ug diin siya napilian nga makadawat og golden buzzer. Nahitabo kini sa panahon sa iyang pagaudition sa maong show.
Si Sanchez nailado pod isip runnerup sa “American Idol” season 11.
