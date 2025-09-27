menu
Life! Showbitz

Lian Paz gikasal ni John Cabahug sa Mandaue, annulled na ni Paolo Contis

By: September 27, 2025
Lian Paz gikasal ni John Cabahug sa Mandaue, annulled na ni Paolo Contis. Dream come true para sa kanhi EB Babes nga si Lian Paz nga gikasal kini sa iyang dugay na nga partner ug fiance nga si John Cabahug. |via Bandera
Dream come true para sa kanhi EB Babes nga si Lian Paz nga gikasal kini sa iyang dugay na nga partner ug fiance nga si John Cabahug. | John Cabahug IG via Bandera

Gikasal na si Lian Paz ug si John Cabahug pinaagi sa usa ka civil wedding anniversary ceremony didto sa munisipyo sa siyudad sa Mandaue sa probinsiya sa Sugbo.

Ang ilang wedding photo kay gishare ni John sa iyang Instagram page niadtong huwebes, Septyembre 25.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Paolo Contis muling nakasama 2 anak, nag-promise sa partner ni Lian Paz

View this post on Instagram

A post shared by Bandera (@banderaphl)

Makit-an nga nagsul-ob si John og Filipino barong ug black pants habang si Lian pod kay naka-long sleeved wedding gown.

Usa pa gikasal sila kay dugay na ni nga magkalive-in partner sila si John ug si Lian tungod kay kasado pa ang naawahi sa aktor nga si Paolo Contis bisan pa nga nagbuwag na sila niadtong 2012.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Paolo Contis gi-unfollow si Yen Santos sa Instagram

Mao nga dream come true para sa kanhi miyembro sa EB Babes nga si Lian tungod kay nagpasabot ni nga annulled na ang kasal niya ni Paolo.

Sa Pebrero 2021 ningpropose si John ngadto ni Lian nga kinasingkasing pod niya nga gidawat.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Lian Paz, John Cabahug ikinasal na, annulled na kay Paolo Contis

Gawas pa niini, hapsay pod ang tanan kabahin niya ug sa iyang kanhi bana.

Sa tinuod lang, nahatagan si Paolo ug higayon nga magkakuyog ang mga anak niini ni Lian nga Iyang gipakita sa publiko sa di pa lang dugay nga panahon.

