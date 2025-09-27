Lian Paz gikasal ni John Cabahug sa Mandaue, annulled na ni Paolo Contis

Gikasal na si Lian Paz ug si John Cabahug pinaagi sa usa ka civil wedding anniversary ceremony didto sa munisipyo sa siyudad sa Mandaue sa probinsiya sa Sugbo.
Ang ilang wedding photo kay gishare ni John sa iyang Instagram page niadtong huwebes, Septyembre 25.
Makit-an nga nagsul-ob si John og Filipino barong ug black pants habang si Lian pod kay naka-long sleeved wedding gown.
Usa pa gikasal sila kay dugay na ni nga magkalive-in partner sila si John ug si Lian tungod kay kasado pa ang naawahi sa aktor nga si Paolo Contis bisan pa nga nagbuwag na sila niadtong 2012.
Mao nga dream come true para sa kanhi miyembro sa EB Babes nga si Lian tungod kay nagpasabot ni nga annulled na ang kasal niya ni Paolo.
Sa Pebrero 2021 ningpropose si John ngadto ni Lian nga kinasingkasing pod niya nga gidawat.
Gawas pa niini, hapsay pod ang tanan kabahin niya ug sa iyang kanhi bana.
Sa tinuod lang, nahatagan si Paolo ug higayon nga magkakuyog ang mga anak niini ni Lian nga Iyang gipakita sa publiko sa di pa lang dugay nga panahon.