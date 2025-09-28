Shuvee Etrata nag deactivate sa X human gisaway ang iyang Duterte post

MANDAUE CITY, Cebu – Nag deactivate sa iyang X (kanhi Twitter) ang Cebuana actress-host nga si Shuve Etrata human sa grabe nga pagsaway nga iyang nadawata tungod sa usa ka pro-Duterte post nga mikatap sa social media.
Sa usa ka video mipadayag si Shuvee sa iyang simpatiya alang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nga gipriso karon sa Internal Criminal Court (ICC).
Nag backlash ang maong post, ug karong adlaw nga Domingo, Septyembre 28, dili ma ig kita si Shuvee sa X.
Apan nagpabilin nga aktibo sa Instagram ang “Pinoy Big Brother: Celebrity Collab” edition alum.
Gani, niadtong Sabado nag post siya sa iyang Instagram og mga highlight sa iya nga gipangbuhat sa pagkakaron.
“Padayon lang ta (Let’s just keep going),” maoy gisuwat ni Shuvee nga caption sa iyang post.
Backlash
Sa sayo pa karong buwan sa Septyembre, nag post si Shuvee sa iyang X og usa ka screen-recorded video sa iyang pagpadayag og kalooy ni kanhi Presidente nga gidakop sa ICC niadtong Marso.
Dali nga nag viral ang maong post sa social media.
Nakapangayo na og pasaylo si Shuvee para sa maong post og matud niya nga dili na siya ganahan nga maghisgot mahitungod sa politika tungod sa pagka “divisive” niini.
Gipanalipdan usab si Shuvee sa iyang uyoan ug handler nga si Yure ug sa GMA senior vice president for programming, talent management, worldwide, ug support group nga si Annette Gozon-Valdes sa ilang mga social media posts.
Matud pa ni Gozon-Valdes nga si Shuvee dili usa ka “diehard” fan sa bisan kinsa nga politiko.