Derek Ramsay gidepensahan si Ellen Adarna human sa blind item ni Xian Gaza

Mao rag si Derek Ramsay ang gipasabot sa blind item sa online personality nga si Xian Gaza. Mao nga iya kining gitubag.
Ang blind item nga gishare ni Gaza nihisgot og usa a managtiayon nga minyo nga nidecide nga managbuwag na lang.
Niadtong Domingo, Septiyembre 28, giupload ni Gaza ang usa ka blind item sa Facebook kabahin sa usa ka “celebrity guy” ug ang “super famous celebrity girl” nga kuno nanagbuwag na.
Nisugyot o nisuggest si Gaza nga duna kunoy problema sa finances o sa kwarta kining managtiayon.
“Eh paano ngayon ‘to? Kasal sila. Walang divorce sa Pilipinas. Eh peso billionaire si celebrity guy. May prenup bang pinirmahan si super famous celebrity girl? O waley? So meaning to say, may habol siya sa bilyones ni guy? Tapos yung anak nila, may habol din sa yaman ng kanyang ama? Under the guardianship ni girl?”
Sa comments, gihulagway ni Gaza nga ang girl wala minyoi ang usa ka “JL.” Kini bisan nga wa niya gibutyag ang ilang mga pangan.
Bisan si Gaza wa mopangan kung kinsa kini sila, ang mga netizen nga nishare sa Facebook post ni Gaza, nangagpas nga ang gipasabot sa online personality kay si Ramsay ug si Adarna nga gisundan sa mga hungihong nga nanagbuwag na sila.
Si Ramsay nitubag sa post ni Gaza pinaagi sa usa ka clip nga gishare niya sa Iyang Instagram story niadtong Septiyembre 29.
“Good morning, guys. So, there’s this issue about Mr. Xian Gaza. I’ll just keep this very simple. There is no truth to anything that was said. That’s it, guys,” matud pa ni Ramsay.
Apan, si Gaza nibira ni Ramsay niadtong adlawa nga girelease sa nauwahi ang iyang tubag sa IG. Giakusar ni Gaza ang aktor nga kuno nga gipalabi sa aktor ang iyang mga emosyon sa iyang mga lihok.
“What we can learn from Derek Ramsay, ‘Huwag magpadala sa silakbo ng damdamin.’ Huwag agad magpakasal kung ilang buwan pa lamang kayo at masyado pang mababaw ang inyong pinagsamahan lalo na kung marami kang kayamanan,” matud pa ni Gaza sa iyang post.
Dili ni una nga higayon nga ang celebrity couple nihimaka sa mga niangkon nga giputol na nila ang ilang relasyon. Sa niaging Agosto, gicall out ni Ramsay ang usa ka blog site kay niangkon kini nga si Lily, ang anak ni Ramsay ni Adarna, di kuno iyang anak.
Sa maong buwan, gihimakak pod ni Adarna ang giangkon nga storya nga naa siyay “massive debts” ug ang resulta niini ang pagbiyahe niya ngadto sa US.
Ang tubag ni Adarna sa maong pagangkon nga wa siyay US visa.