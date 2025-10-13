Katy Perry, Justin Trudeau nakit-an nga nag kiss, nag gakos sa yate 

Sweet kaayo ang rumored couple nga sila si Katy Perry ug Justin Trudeau sa mga hulagway nga kuha gikan sa usa ka yate.
Makita sa mga hulagway nga mikatap karon sa social media nga nag kiss ug nag gakos ang “Firework” singer ug ang kanhi Canadian Prime Minister samtang sakay sa bongga kaayo nga yate nga gipanag-iya ni Katy.
Basi sa mga hulaway nga unang gipagawas sa Daily Mail, makita si Katy nga nag sul-ob og black one-piece swimsuit samtang topless si Trudeau.
Sa laing hulagway, makita nga nag gakos ang duha samtang naa sa upper deck sa maong yate.
Daghan sa mga netizens nga nakakita sa ilang mga hulagway ang nag tuo nga mao na kini ang pa-hard launch sa rumored couple sa tinuod nga estado sa ilang relasyon.
Matud pa sa nanggawas nga balita nga usa ka turista ang mikuha sa mga hulagway sa duha human maduol ang banka nga iyang gisakyan sa yate nila ni Katy ug Trudeau samtang galawig sila sa kadagatan sa Santa Barbara sa California niadtong buwan sa Septyembre.
“She pulled up her boat next to a small public whale-watching boat, then they started making out,” storya pa sa maong saksi sa Daily Mail.
“I didn’t realize who she was with until I saw the tattoo on the guy’s arm and I immediately realized it was Justin Trudeau,” dugang niya.
Nag sugod ang mga hungihong kabahin sa duha niadtong Hulyo human sila makita nga nag dinner date sa Montreal.
“Justin always enjoys nice company, and Katy is the kind of woman that really caught his attention,” matud pa sa balita sa The US Sun kabahin sa kanhi prime minister nga buwag na sa iyang asawa nga si Sophie Grégoire niadto pang 2023 human sa 18 ka tuig nga kaminyoon. Duna silay tulo ka anak.
“Justin has been single for a while and has enjoyed getting to know (Katy). He likes her personality, and they are two people who really enjoy chatting about different topics, and they click very well so far, as they are going to see each other again very soon,” dugang sa maong report.
Apan sa pagsuwat ning maong balita, wala pay gipagawas nga pahayag ang duha sa tinuod nga estado sa ilang relasyon.