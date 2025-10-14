Kathryn Bernardo Influential award: Mga netizen nisaway sa aktres

Gisaway sa mga netizen si Kathryn Bernardo tungod sa iyang pagdawat sa Most Influential Celebrity award.
Gipoint out sa mga netizen ang pagpakahilom ni Bernardo batok sa mga corruption scandal sa gobyerno bisan pa sa halapad unta niya nga reach sa mga katawhan. Kini ang usa sa rason kung ngano di kuno haom niya o kung ngano di kuno siya deserving sa maong award.
Si Bernardo nga nidawat sa Most Influential Celebrity trophy didto sa 11th EdukCircle awards, nakadawat dayon og backlash sa internet kay giangkon sa mga netizen nga ang aktres wa mogamit sa iyang platform sa pagcall out sa nagpadayon nga corruption nga nahitabo dinhi sa atong nasud. Kini bisan pa nga daghan na nga mga celebrity ang nanggawas ug nipaambit sa ilang pagkadismaya kabahin niini.
“Been a fan of Kathryn for like a decade and this is the first time I will disagree with the award she received. Influential yet didn’t use her voice for what’s needed. You don’t deserve it, Kath,” matud pa sa usa ka fan didto sa X.
“I’ll say it for the first time. She does not deserve any ounce of this award. I saw her acceptance speech on TikTok and she still hasn’t spoken about any issue this country faces right now. Nasa UPD ka pa man din, sis. Influence on things that really matter WHERE?!,” matud pa sa usa ka lain nga netizen.
Gihighlight ni Bernardo sa iyang acceptance speech ang “power of the youth in fighting for what’s right.”
“Salamat sa mga naniniwala and sana magtulungan tayong lahat, para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas,” matud pa sa aktres sa iyang speech.
Bisan pa nga wa ang iyang presensiya ug sa iyang pagpakahilom kabahin sa mga corruption anomaly, ang iya hinuon nga pamilya nipakita og suporta sa mga niapil sa mga protesta sa tibuok nasud batok sa corruption niadtong Septyembre 21. Kini pinaagi sa paghatag og mga food pack ug mga bottled water ngadto sa mga niapil sa mga rally.
Wa pa hinuon nitubag si Bernardo kabahin sa backlash ug wa pa gihapon kini mohatag sa iyang ikasulti kabahin sa mga issue sa corruption sa Pilipinas. Sa pagkakaron, nitrabaho pa ang aktres sa iyang una nga TV series nga pares si James Reid.