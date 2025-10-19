Emma Tiglao nihatag sa PH og back-to-back win sa Miss Grand International

Si Emma Tiglao nihatag og pinakauna nga back-to-back nga victory sa Pilipinas didto sa Miss Grand International 2025 sa dihang nadawat niya ang corona didto sa Filipina queen nga si Christine Juliane Opiaza.
Si Tiglao, usa ka beterana sa mga pageant nga gikan sa Pampanga, nakahimo og history isip pinakauna nga beauty queen nga nakakuha og back-to-back win sa Miss Grand International pageant ug pinakauna pod ni nga nahitabo sa Thailand-based pageant.
Sa iyang poise ug sunny disposition, sayun ra kaayo niya nakuha ang mga kasingkasing sa iyang mga Thai fan ug nahimo siya nga early favorite nga nidaog sa “Country’s Power of the Year” award, nga gihatag lang sa pagsugod sa finale show nga giheld didto sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand.
Siya ang pinakauna nga queen nga nisul-ob sa bag-o nga “Unity Torch” nga korona sa Thailand-based nga global tilt, nga niposition sa kaugalingon nga usa ka beauty contest for entertainment, diin ang mga contestant makainject sa ilang antics didto sa ilang mga routine.
Ang 30-anyos nga TV host confident kaayo ug nalabwan ra niya ang 76 nga mga kauban nga mga candidate, apil na ang iyang Thai room mate nga si Sarunrat Puagpipat, nga maoy first runner-up karong tuiga. Ang maong beauty pageant karong tuiga nakadani og pinakadaghan nga mga participant sa 13-ka-tuig sa paghold sa contest.
Nakasud si Tiglao sa Top 22 sa dihang nitop siya sa online poll para sa “Country’s Power of the Year” award, nga pinakauna para sa Pilipinas sa kasaysayan sa Miss Grand International pageant. Para sa iyang final look, nisul-ob si Tiglao ug usa ka embellished gold cut-out tube gown nga gihimo ni Rian Fernandez, diin nipaaccentuate sa iyang svelte nga figure.
Nakapuntos siya og dako sa dihang gihisgotan niya ang problema sa korapsyon sa Pilipinas sa iyang spiel para sa Top 10 nga mga kandidata, ug didto pod sa Top 5 question-and-answer portion, diin niingon siya nga ang mga scammer kinahanglan maaccountable sa ilang gihimo pinaagi sa pagpriso nila.
“As someone who reports these kinds of stories, I really want to use the power of balance. [For] us people to be educated and aware, for us to not be scammed, and a help [from] the government to enhance their justice system for the scammers to be behind bars, to be accountable. Because one day, I hope that we will live in a peaceful world where no one should deceive just to survive,” she said.
Ang uban pang nidaug kay sila si: Aitana Jimenez of Spain (2nd runner-up), Faith Porter of Ghana (3rd runner-up), and, Nariman Battikha of Guatemala (4th runner-up).
Si Tiglao, ang sasoned nga pageant queen, nisuway pod pagkuha sa back-to-back win para sa Pilipinas sa 2019 nga Miss International pageant. Kutob ra siya sa Top 20 sa maong contest.