Ellen Adarna, Derek Ramsay managlahi ang posts sa birthday ni Liana

Si Ellen Adarna ug Derek Ramsay nagselebrar sa unang tuig sa ilang anak nga si Liana, apan ilang lahi nga mga post sa social media nakapukaw pag-usab sa mga netizens nga dugay nang naghulat og klarong tubag bahin sa isyu nga nagbulag na kuno silang duha.
Sa Instagram, gipakita ni Ellen ang mga litrato sa ilang anak nga si Liana nga nagsul-ob og pink floral dress ug bow headband. Ang mga portrait kuha sa usa ka local photography studio.
Sa caption, si Ellen nagsulat, “Can’t believe my baby girl is already 1! Mama loves you, inday lengleng ❤️.”
Aduna usa’y mga litrato ug videos sa instagram stories ni Ellen atol sa selebrasyon sa birthday ni Liana.
Ang post dali nga nakadani og reaksyon ug comments gikan sa ilang fans ug mga higala sa showbiz. Apan daghan ang nakamatikod nga wala si Derek sa mga hulagway ni Ellen o sa iyang mga story.
Daghang netizens ang nangutana, “Asa man si Derek?” samtang uban nagtuo nga basin pribado lang ilang family celebration.
Mensahe ni Derek para kang “Lilyput”
Sa iyang kaugalingong account, si Derek usab nagpaambit og taas nga mensahe alang sa iyang anak, nga iyang gitawag og “Lilyput.”
Siya nagsulat, “Happy happy First Birthday, my love. I can hardly believe a whole year has gone by since I first held you in my arms. It feels like just yesterday that I looked into your tiny eyes and felt my entire world shift. From that moment on, you became the center of my heart, my purpose, my forever.”
Gidugang pa niya nga ang matag katawa, tingog, ug gamay nga lihok sa iyang anak mao kuno ang labing dakong kalipay sa iyang kinabuhi. “You are my sunshine, my little miracle, my everything,” si Derek misulti.
Gipakita usab niya sa post ang pipila ka litrato ug video clips nga nagpakita sa ilang bonding sa balay.
Gipahimangnoan ang tsismis
Ang separate posts ni Ellen ug Derek misunod human sa bag-ohay lang nga isyu nga nag-ingon nga buwag na kuno silang duha. Apan niadtong Agosto 30, si Derek mismo mitubag sa social media aron klarohon ang maong rumor. Ang maong post deleted na.
Matud pa niya, “Stop spreading lies about my family! Lily is my daughter and Ellen is a loyal wife!! I don’t know how you can sleep at night spreading lies like this”
Ang magtiayon katapusan nga nakit-an nga mag-uban niadtong Septyembre, sa birthday celebration sa anak ni Ellen nga si Elias, iyang anak uban sa aktor nga si John Lloyd Cruz. Ang party adunay Minecraft theme, ug nakita pa gihapon didto si Derek nga nag-uban sa pamilya sa bata.
Nagminyo si Ellen Adarna ug Derek Ramsay niadtong Nobyembre 2021, human lang sa upat ka bulan nga relasyon. Tulo ka tuig ang nilabay, natawo si Liana.
Si Derek adunay anak nga lalaki nga si Austin sa iyang kanhing asawa nga si Mary Christine Jolly, samtang si Ellen adunay anak nga si Elias uban ni John Lloyd Cruz.
Reaksyon sa mga netizens
Sa comment section sa ilang mga post, nagkalain-laing reaksyon ang netizens. Ang uban nagpasalamat nga gihandom gihapon nila ang unang birthday ni Liana bisan lahi ang ilang mga upload. Ang uban, nagpadayag sa paglaum nga nag-uban pa gihapon silang duha.
Tiaw pa sa usa ka netizen sa comment sa post sa CDN Digital, “Sa mga nangita ni Derik siya ang ga-picture.”
Hangtod karon, wala pa’y opisyal nga pahayag si Ellen o si Derek bahin sa ilang kahimtang isip magtiayon, apan alang sa ilang mga fans, importante nga puno sa gugma ang ilang pagselebrar sa unang tuig sa ilang anak.