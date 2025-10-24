Emman, anak ni Kim Atienza nga babaye, namatay sa edad nga 19

Ang TV host nga si Kim Atienza ug ang iyang pamilya nagbangotan karon sa pagtaliwan sa iyang babaye nga anak nga si Emmanuelle “Emman” Atienza, nga namatay sa edad nga 19 anyos.
Si Felicia nga inahan ni Emman nicompirma sa pagkamatay sa iyang babaye nga anak didto sa Instagram karong Biyernes, Oktubre 24, sa dihang iyang gipasidunggan sa iyang panumduman nga ang iyang anak usa ka tinubdan sa “joy, laughter, and love.”
“It’s with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter and sister, Emman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives and into the lives of everyone who knew her,” matud pa sa celebrity mom sa iyang gipost.
Ang maong pahayag nihighlight sa pagkaopen ni Emman sa iyang mental health journey, nga nakainspire sa uban nga moistorya ug mosangpit og panabang kabahin niini.
“Emman had a way of making people feel seen and heard, and she wasn’t afraid to share her own journey with mental health. Her authenticity helped so many feel less alone,” matud pa sa maong post.
Gidasig sa pamilya ang uban sa pagpasidungog sa memory ni Emman sa paggakos sa mga value nga gisunod sa dalaga sa iyang kinabuhi: “compassion, courage, and a little extra kindness.”
Si Emman ikaduha sa tulo ka mga anak ni Kim ug ni Felicia. Sa pagsulat niining istorya, nga gikuha sa Inquirer.net nga article, wa pa mobutyag ang pamilyang Atienza sa mga detalye kabahin sa pagkamatay ni Emman o sa iyang mga funeral arrangement.
Sa niaging tuig, si Emman naduso sa spotlight human siya gibirahan sa mga netizen kabahin sa iyang “guess the bill” video sa P133,000 nga balor sa usa panihapon kauban sa iyang mga higala.
“Even if I had paid that much, even if we did have that much money, it is our choice and our freedom to do what we want with money that we earned,” matud pa ni Emman isip tubag sa maong kontrobersiya.
Ang late nga batan-on nga social media influencer napatik pod sa mga headline niadtong Agosto human iyang giangkon nga ang Iyang pamilya nalambigit sa politika ug bisan pa niini iyang gistress nga ang iyang mga ginikanan kay mga ‘self-made’ individuals nga gitrabahoan ang tinubdan sa ilang income taliwala sa mga anak sa mga politiko nga ginatawag og “nepo babies,” nga nagatubang og public scrutiny tungod sa ilang maluho nga lifestyle.
“I wanna make it so clear that my immediate family — my sister, my brother, me, my mom, my dad — do not get financial support of any means from that side of the family. My mom is the breadwinner, meaning she brings home the money, and her family is not in any way, shape or form, related to politicians,” matud pa niya niatong panahona.
Si Kim, amahan ni Emman, usa ka popular ug ilado sa pangan nga “Kuya Kim,” nga usa ka dugay na nga television nga personality. Si Kim pod naila sa iyang trabaho nga usa ka weather presenter ug host sa lain lain nga mga program sa ABS-CBN ug sa GMA. Si Felicia, ang inahan ni Emman, sa laing bahin, kay usa ka educator ug entrepreneur.