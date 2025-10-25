Archie Alemania gipapriso tungod sa pagbinastos kang Rita Daniela
Ang aktres nga si Rita Daniela maoy mikiha kang Alemania
Ang aktor nga si Archie Alemania napamatud-an nga guilty sa salang acts of lasciviousness nga gipasaka ni Rita Daniela, ug gipapriso kini ug usa ka tuig.
Ang korte sa Bacoor ang misentensya kang Alemania ug usa ka buwan ug usa ka adlaw ngadto sa usa ka tuig ug usa ka adlaw nga pagka priso sa 21-page decision diin gibasehan ang pagpangayo ug pasaylo sa aktor ngadto kang Daniela isip “voluntary admission.”
“Based on the factual finding that the apology text of the accused referred to his actuations inside the car, he effectively admits his complicity which is analogous to voluntary admission that allowed the truthful prosecution of the case,” read the court document.
Ang korte misugo usab kang Alemania nga mobayad ug ₱20,000 in civil indemnity ug laing ₱20,000 in moral damages, apil na ang 6 percent annual interest gikan sa petsa sa desisyon hangtod nga ma fully paid na ang multa.
READ: Kim Atienza’s daughter Emman dies at 19
Gipasaka ni Daniela ang maong kaso niadtong October 2024, diin iyang gisaysay sa iyang sworn statement nga si Alemania mihimo ug mga obscene remarks diha kaniya atol sa usa ka Thanksgiving Party niadtong Sept. 9 sa susamang tuig.
Human sa maong party, matod pa ni Daniela nga si Archie Alemania mi offer nga mohatod kaniya sa balay diin iya kining gidawat tungod kay para niya usa lang kini ka friendly gesture. Apan nagkanayon si Daniela nga misugod naman nuon ug hikap sa iyang bukton ug liog ang aktor.
Gi alegar usab ni Daniela nga mipugos ug halok sa iyang ngabil si Alemania, migakos pa kini gikan sa luyo ug gihinol ang iyang dughan. Nahunong lang kini sa dihang iyang gi tukmod si Alemania dayon niyang kanaog sa sakyanan niini.
Nianang pagkagabii, mipadala kuno kaniya ug text message si Alemania diin nangayo kini ug pasaylo tungod sa iyang bastos nga gibuhat nga iyang gipasangil sa iyang kahubog.
Gihimakak ni Alemania ang mga pasangil ug mi file kini ug counter-affidavit niadtong December. Mi plead ug not guilty ang aktor sa dihang gi arraigned siya niadtong April.
Human sa desisyon sa korte, nagkanayon ang legal counsel ni Daniela nga si Atty. Maggie Abraham-Garque sa Inquirer Entertainment nga iyang gipanghinaut nga makatagamtan na ang aktres ug healing.
“As her legal counsel, I am very happy with the decision. I hope after this Rita will find healing and can finally move on,” said the lawyer.
Sa pagsulat niining balita, si Alemania wala pa mopagawas ug public statement kabahin sa maong desisyon.
Sila si Alemania ug Daniela mga co-stars sa GMA Network series nga “Widow’s War” starring Carla Abellana ug Bea Alonzo.
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Cebudailynews. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.