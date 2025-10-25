Kris Aquino, First Lady Liza Marcos nagenjoy sa birthday lunch sa higala

Nalingaw kaayo sila si Kris Aquino ug si First Lady Liza Marcos nga niattend sa usa ka paniudto diin gisaulog nila ug sa uban nila nga mga higala ang birthday sa higala nila nga fashion designer nga si Michael Leyva.
Sa usa ka Instagram post nga gikan sa grupo nga mga higala ni Leyva niadtong Biyernes, Oktubre 24, si Aquino nakuhaan og picture nga naglingkod tapad sa First Lady sa maong lunch event.
“For today – with The Aquinos and The Marcoses,” matud pa sa Instagram user nga si Ace Nava.
“Different colors, one good day,” matud pa gyod ni Nava.
Sa comment section, nipalakbit ang mga netizen sa ilang positive nga mga reaction sa encounter sa duha ka mga babaye, ilabi na sa improved nga appearance ni Kris Aquino taliwala sa iyang pakigbisog sa 11 ka autoimmune nga mga disease.
“Omg, so nice to see Krissy looking so healthy and rosy,” matud pa sa usa ka netizen.
“Miss @krisaquino is recovering. The whole country misses you, Queen!,” matud pa sa laing netizen.
Ang mga Aquino ug ang mga Marcos nagshare og usa ka dugay na ug komplikado nga political history ug always ni sila giconsider nga mga rivals.
Si Kris kay anak nga babaye sa kanhi presidente Corazon Aquino ug ni Senador Benigno Aquino Jr. ug igsuon siya sa kanhi presidente nga si Benigno “Noynoy” Aquino III.
Si Liza Marcos kay asawa ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., nga scion sa Marcos political dynasty.
Ang panagbingkil sa ilang mga pamilya masubay nato ngadto sa martial-law era ug sa pagoverthrow ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa usa ka People Power revolt in 1986, diin nibutang kini ni Corazon Aquino sa position nga presidente sa Pilipinas.
Si Kris Aquino, diin vocal kaayo sa iyang pakigbisog sa iyang panglawas, bag-o lang nibutyag nga nakasurvive siya og ubay ubay nga mga surgical procedure sa niaging mga duha ka buwan para sa iyang autoimmune diseases.
Niadtong panahona, ang Queen of All Media nipalakbit nga wheelchair bound siya mientras tanto ug tungod sa iyang kahimtang nagsugod na kini og test sa iyang faith.
Sa niaging buwan, nasigpatan si Aquino nga nibisita sa usa ka higala niya nga nagsaulog pod sa iyang birthday. Gikuyogan siya sa iyang mga anak nga si Josh ug si Bimby.