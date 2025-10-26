Vice Ganda nasaway sa “bulok na school” remark
Gisaway online si Vice Ganda human niya gisulti sa It’s Showtime nga nakatabang siya sa pag-ayo sa usa ka “bulok” o daot nga eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista.
Sa episode sa Oktubre 24, giingon ni Vice nga iyang nabisita ang usa ka eskwelahan “sa probinsya nina Heart Evangelista” nga wala daw mga reading materials. Matod niya, nalouy siya sa kahimtang sa mga estudyante mao nga mitabang siya.
“May pinuntahan akong lugar do’n sa probinsiya nina Heart Evangelista, na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko ‘yong eskwelahan,” matod ni Vice. “Bulok ‘yong paaralan do’n sa lugar nina Heart Evangelista. I cried so much when I saw that school.”
Gihangyo usab niya ang mga opisyal nga unahon ang pagpaayo sa kahimtang sa mga pampublikong eskwelahan, aron makabaton ug mas maayong lugar sa pagtuon ang mga bata.
Human sa iyang pahayag, dali kining misikat ug nakapukaw ug lain-laing reaksyon sa social media. Ang uban mipasidungog sa iyang pagtabang, apan daghan usab ang misaway kay giapil pa niya ang ngalan ni Heart ug giingong gipalabihan niya ang iyang papel sa proyekto.
Gituohan sa mga netizens nga ang eskwelahan nga iyang gipasabot mao ang Bagacay Elementary School sa Sorsogon, ang probinsya sa bana ni Heart nga si Senador Chiz Escudero.
Tubag sa PA ni Heart
Ni-reply si Resty Rosell, dugay nang personal assistant ni Heart, pinaagi sa sunod-sunod nga Instagram Stories niadtong Oktubre 25 ug 26, aron klarohon ang isyu ug pangutan-on ang tinuod nga tuyo ni Vice.
“Sa DepEd po kayo manawagan kasi meron budget ang DepEd para sa school building and reading materials. Ano ang intention mo to mention Heart’s name? Para ano? Mema? Memasabi ka lang? KALOKAAAA!!!” matod ni Rosell.
Gipakita usab ni Rosell ang mga screenshot gikan sa DepEd Sorsogon ug LGU Sorsogon nga nagpakita nga ang Bagacay Elementary School—nga gi-feature ni Vice sa iyang vlog nga “Gandara the Beksplorer”—naa na sa ubos sa proyekto sa DepEd, lokal nga gobyerno, ug Parent-Teacher Association (PTA) bago pa siya nakaabot didto.
Giingon ni Rosell nga giangkon ni Vice ang tibuok proyekto bisan lakip lang siya sa nitabang.
“Sabi mo pinagawa mo ang paaralan. At sabi mo BULOK. Eh ayan oh, under construction yan! May 40k na ang PTA, nag AMBAG ka nalang. Pero bakit sa TV show mo, na binabanggit ang name ni Heart, sabi mo IKAW nagpagawa?!! Correction: Umambag ka sa expenses sa classroom construction pero hindi ka nagpagawa ng eskwelahan!”
Giangkon usab ni Rosell nga adunay na’y mga libro ug materyales eskwelahan.
“May reading materials na ang school na pinuntahan mo, Bagacay elementary school. Akk students have DepEd required textbooks. May project and parents na READING KIOSK. Konti pa lang ang books na nasa kiosk when you came kasi kakastart pa lang ng project. So bakit sabi mo walang reading materials?”
Dugang pa niya, gi-feature ni Vice ang eskwelahan sa iyang YouTube vlog nga gi-monetize:
“Inako mo lahat ng credit na-echapwera ang PTA na nagbayad rin naman doon sa pagpapagawa ng classroom. Tapos nilagay mo pa sa channel mo, at monetized! Sikat ka na, kumita ka pa!”
Sa laing post, giingon ni Rosell nga P63,000 ra ang kantidad nga gihatag ni Vice, nga gibahin sa tulo ka hulog.
“Eto ang nakalkal ko, yung binigay mo na pera ay P63,000. Ginawa mo pang three gives! Oh ha. Alam ba ng tao yan?”
Nagpahimangno si Rosell nga ang isyu sa pagpaayo sa mga classroom angay iduol sa DepEd ug dili kinahanglan nga apilon si Heart. Sa maong post, gi-tag usab ni Rosell ang account ni Education Secretary Sonny Angara ug ang iyang asawa nga si Elvira Angara.
Lahi-lahing reaksyon
Nagpabilin nga mainit ang diskusyon online. Ang uban miprotekta ni Vice, nga nagtuong gusto lang siyang mupabati sa kakulang sa edukasyon sa mga kabaryuhan, samtang ang uban mo suporta kang Rosell nga giingon nga sayop ug dili patas ang mga pamahayag ni Vice.
Hangtud karon, wala pa’y opisyal nga pahayag gikan kang Vice Ganda o Heart Evangelista bahin sa isyu.
Samtang niadtong Oktubre 21, mitaho ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Senado nga 22 ra sa 1,700 ka giplanong classroom projects sa nasud ang nahuman karong tuiga, timailhan sa padayong kakulang sa mga imprastruktura ug gamit sa pampublikong edukasyon.
