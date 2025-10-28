Patrick Dela Rosa, aktor nga nahimong politiko, namatay

Patrick Dela Rosa. Image: Facebook/Provincial Information Office – Oriental Mindoro

Si Patrick Dela Rosa, ang kanhi matinee idol sa 1980s ug 1990s, nga nisud sa politika, nitaliwan na sa laing kalibutan.

Giannounce ang kamatayon ni Patrick sa usa ka post sa Facebook sa Lunes, Oktubre 27, sa iyang pagumangkon nga lalaki.

“Today, I honor not just a celebrated actor and respected public servant, but a man whose kindness, love, and presence shaped my life, my uncle, Patrick dela Rosa,” matud pa niya sa iyang post.

“To me, Uncle Patrick wasn’t just a star on screen, he was a light in my life. He was a man who lived fully, loved deeply, and never forgot his family. He was my second father, my hero, and my best friend,” nidugang pa siya sa iyang post.

Wa pa gibutyag sa pamilya ni Patick kung unsa gyod ang hinungdan sa pagkamatay sa aktor ug uban pang detalye sa iyang wake.

Ang provincial information office sa Oriental Mindoro diin ang aktor-turned-politician nisilbi isip usa ka provincial board member niannounce pod sa kamatayon ni Dela Rosa sa ilang Facebook page.

”Taos-pusong nakikidalamhati ang Pamahalaang Panlalawigan sa pamilya ng namayapang si Former Board Member Patrick Dela Rosa,” matud pa sa maong post.

“Maraming salamat sa iyong mga iniwang ala-ala hindi lamang sa industriya ng pag-aartista, kundi maging sa pagbibigay-serbisyo para sa mga Mindoreño,” matud pa gyod sa post.

Si Dela Rosa makahimo og marka sa lead ug villain nga mga role niya didto sa action nga mga salida. Ang pipila sa iyang mga nahuman nga trabaho apil na ang “Kristo” ug “Suspek.”

Si Dela Rosa nipadayon sa pagsilbi sa iyang mga konstituwente sa Oriental Mindoro isip usa ka board member. Sa ngadto-ngadto nibalhin siya og puyo kuyog sa iyang pamilya ngadto sa US, diin niusab siya og sugod ang iyang career isip usa ka negosyante.