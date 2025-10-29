‘Bulok nga classroom’ remark ni Vice Ganda gitubag sa Bulusan mayor

CEBU CITY, Philippines — Mitubag ang lokal nga kagamhanan sa Bulusan sa isyu nga may kalabotan sa komedyante nga si Vice Ganda human kining gisaway sa publiko tungod sa iyang pag-ingon nga nakatabang siya sa pagpaayo sa usa ka “bulok” nga eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista.
Sa opisyal nga pamahayag ni Mayor Wennie Rafalio-Romano niadtong Oktubre 28, iyang giingon nga ang gipasabot nga eskwelahan ni Vice mao ang Bagacay Elementary School sa lungsod sa Bulusan.
Matod sa alkalde, miadto si Vice sa maong eskwelahan niadtong Septyembre 26, 2023, og nagsaad nga motabang. Ang iyang mga donasyon nga nagkantidad og ₱67,360 gipadala sa eskwelahan sa tulo ka higayon tali sa Disyembre 2023 ug Enero 2024.
Ang maong kantidad gigamit sa pag-ayo sa mga bintana ug pultahan, pag-plaster sa bungbong sa makeshift classroom, pagbutang og tiles sa comfort room, ug pagpataod og internet nga gibayran sa tulo ka bulan. Ang maong proyekto kay inisyatibo sa Parents-Teachers Association (PTA), uban sa pondo gikan sa Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE) sa eskwelahan ug sa Special Education Fund sa LGU.
Apan giklaro ni Romano nga dili tinood nga “bulok” ug “walay reading materials” ang eskwelahan sama sa gisulti ni Vice.
BASAHA: Vice Ganda nasaway sa “bulok na school” remark
“Bago pa man dumalaw ang team ni Vice Ganda sa naturang paaralan, meron na pong permanenteng classroom na galing sa DepEd, at kumpletong mga aklat at supplementary reading materials na required po ng kagawaran,” matod ni Romano
(Bisan pa man sa wala pa moabot ang team ni Vice Ganda, adunay na kini permanenteng classroom gikan sa DepEd ug kumpleto nga mga libro ug reading materials.)
Iya usab gibutyag nga ang Reading Kiosk nga gipakita sa vlog ni Vice usa ka inisyatibo sa mga ginikanan aron adunay lugar nga pahulayan ug pagbasa ang mga estudyante sa ilang bakanteng oras.
“Nagpapasalamat po ang LGU Bulusan sa ipinakitang malasakit ni Vice Ganda, ngunit ang paraan ng pagsasamadla ng kanyang donasyon na may komentong “bulok na paaralan at walang reading materials” ay nagdulot ng kahihiyan sa Bagacay Elementary School, sa bayan ng Bulusan at sa Department of Education,” dugang ni Romano
(Nagpasalamat kami sa iyang pagtabang, apan ang paagi sa pagsulti nga ‘bulok nga eskwelahan’ ug ‘walay reading materials’ nakapahimo og kaulaw sa among lungsod ug sa mga magtutudlo.)
Matod pa sa alkalde, padayon ang koordinasyon sa LGU Bulusan, DepEd Sorsogon, ug sa Provincial Government aron mahatagan og tukmang tabang ang mga eskwelahan sa lungsod.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Castro: Vice Ganda’s ‘jet ski’ parody based on Duterte’s own words
Hangtud karon, wala pa’y opisyal nga tubag gikan kang Vice Ganda bahin sa pamahayag sa LGU Bulusan.
Sa miaging semana, ang DepEd nagpahibalo nga sa tuig 2025, 22 ka classroom lang ang nahuman sa Department of Public Works and Highways (DPWH), ubos kaayo sa target nga 1,700 ka units.
Gipasanginlan sa DepEd ang DPWH sa pagka-hinay sa proseso, ug gisugyot na ang pag-hatag sa mga LGU, NGOs, ug public-private partnerships og role sa pagtukod aron mapadali ang paghatag og maayong pasilidad para sa mga estudyante.