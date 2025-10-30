Regal: Chismis ra ang giingong delay sa shooting tungod ni Ivana
Mitubag ang Regal Entertainment, Inc. sa nikatap nga mga chismis nga si Ivana Alawi kuno ang nakapadugay sa shooting sa ilang salida nga Shake, Rattle & Roll: Evil Origins, nga apil sa opisyal nga lineup sa 2025 Metro Manila Film Festival (MMFF).
Nagsugod ang kontrobersiya human migawas ang usa ka post sa Reddit forum r/ChikaPH nga nagpasangil nga “the production has been a mess” tungod kuno sa kakulang sa professionalism ni Ivana Alawi. Matud usab sa maong post nga ang giingong “billionaire boyfriend” maoy nagpondo sa pelikula. Dali kining nikatag sa social media ug gipistahan sa mga netizens.
Sa ilang opisyal nga pamahayag niadtong Miyerkules, giingon sa Regal Entertainment nga ang mga pasangil “entirely unfounded,” ug gisiguro sa publiko nga normal ug hapsay ang dagan sa produksyon sa maong salida ug natapos kini sa tukma nga iskedyul.
Giklaro pa sa Regal nga ang Shake, Rattle & Roll: Evil Origins usa ka 100-percent in-house project, nga sila mismo ang nagpalambo, nag-produce, ug nagpondo niini, aron isalikway ang mga online nga pasangil nga adunay laing financier nga nalambigit.
“We encourage everyone to refrain from spreading unverified information and to rely only on Regal Entertainment’s official pages for accurate updates,” matud pa sa pamahayag.
(Gihangyo namo ang tanan nga likayan ang pagpakatag og dili tinuod impormasyon ug mosalig lamang sa opisyal nga mga pahina sa Regal Entertainment para sa sakto nga mga update.)
Sa pagkakaron, nagpabilin nga hilom ang kampo ni Ivana Alawi ug wala pa motubag sa mga isyung nalambigit sa produksiyon sa pelikula.
Ang Shake, Rattle & Roll: Evil Origins mao ang pinakabag-ong installment sa maong iconic horror anthology series ug apil sa lineup sa 51st Metro Manila Film Festival karong Disyembre.
