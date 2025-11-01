Pinakakaraang salida sa Pilipinas, nakit-an sa Belgium ni Nick Deocampo

Usa ka dakong bahandi sa kasaysayan sa pelikulang Pilipino ang nakaplagan sa Cinémathèque royale de Belgique sa Brussels, Belgium.
Si Nick Deocampo, usa ka filmmaker, film historian, ug manunulat, maoy nakadiskubre sa ‘Diwata ng Karagatan’ (1936). Kini karon ang giilang pinakakaraan ug buhi pa nga pelikulang Pilipino.
Ang salida gi-produce ni Jose Nepomuceno, nga giilang Father of Philippine Cinema, ug gidirekta ni Carlos Vander Tolosa. Nag-una pa kini sa ‘Zamboanga’ (1937) ni Fernando Poe Sr. ug Rosa del Rosario, nga dugay nang giisip nga pinakakaraan nga buhi pa nga prewar Filipino film.
“A national film treasure has just been found!” ingon ni Deocampo human niya makita ang kopya sa salida sa usa ka Steenbeck editing machine niadtong Oktubre 28.
Nakaplagan ang kopya sa salida human personal nga mibyahe si Deocampo gikan sa Berlin paingon sa Brussels. Nakigtagbo siya didto kang Louise Baterna, anak sa pioneer nga Ilonggo filmmaker nga si Quin Baterna. Siya maoy nitabang ni Deocampo aron makasulod sila sa archive diin gitago ang pelikula.
Ang ‘Diwata ng Karagatan’ karon naglungtad lamang sa 35mm print ug wala pa’y digital copy. Gideposito una kini sa Belgian archive niadtong 2016 sa CineLabor, usa ka film laboratory nga karon nagsira na.
Usa ka Bahandi sa Kultura ug Kasaysayan
Ang salida gipaluyohan sa studio ni Nepomuceno nga Parlatone Hispano-Filipino ug nagpasundayag nila Rogelio de la Rosa ug Mari Velez. Sama sa ‘Zamboanga,’ kini usa ka South Sea romance film, nga gituohang nawala pagkaguba sa Manila atol sa World War II.
Human sa unang screening niini sa 1936, gipakita kini pag-usab sa 1939. Dayon gi-export ang salida sa France, Belgium, ug South America. Sa France, giusab ug gi-edit kini, ug gipangulohan og mga titulo nga ‘Ligaya, fille des îles’ (Ligaya, Girl of the Island) ug ‘Wong, le Tyran’ (Wong, The Tyrant).
Sa pag-edit sa maong salida, gitangtang ang mga ngalan sa mga Pilipinong nagtrabaho niini ug gipulihan sa mga ngalan sa mga Pranses. Kining buhata gitawag ni Deocampo nga “filmic and cultural erasure.”
Bisan pa niini, napreserbar gihapon ang mga Tagalog nga dialogue, apan ang closing credits naputol ug nahimong itom ang kataposang bahin sa salida, diin unta makita ang mga ngalan sa orihinal nga mga Pilipinong filmmakers.
Bahandi nga gipreserbar sa kasaysayan
Importante usab ang maong pagkaplag niini kay kini mao ra ang nailhang buhi pa nga salida nga giproduce mismo ni Jose Nepomuceno. Sa daghang tuig, daghang hungihong nga adunay pa’y laing salida ni Nepomuceno nga buhi, apan wala gyud kini makit-i hangtod karon.
“Who would be crazy enough to jump on a plane using personal funds to go to Belgium without fully knowing if a copy of the film was there? But the gamble paid off. A national film treasure has been found,” ingon ni Deocampo.
Sa pag-abot sa tuig 2026, ang ‘Diwata ng Karagatan’ mosaulog sa ika-90 ka tuig sukad kini gihimo. Nanghinaut si Deocampo sa Film Development Council of the Philippines (FDCP) ug ubang film stakeholders nga motabang sa pag-restore ug pagpreserba niini.
“After nearly nine decades, the ‘Diwata’ has finally resurfaced. It’s time the nation helps her shine again,” dugang pa ni Deocampo.