LIST: Areas in the Visayas where classes are suspended due to Tino
MANILA – Provinces in Visayas and one city in Mindanao suspended classes on Monday due to the expected impact of Severe Tropical Storm Tino, the country’s 20th tropical cyclone this year.
According to the Philippine Information Agency report, many areas have suspended classes up to Wednesday as Tino is forecast to move generally westward over the next three days.
It will make its initial landfall over Eastern Samar or Dinagat Islands late Monday evening or early Tuesday morning.
These are:
Central Visayas
Bohol – all levels (public and private)
Cebu province – all levels (public and private),
Alcantara – all levels (public and private),
Alegria – face-to-face classes in all levels (public and private),
Aloguinsan – all levels (public and private),
Argao – face-to-face classes in all levels (public and private),
Asturias – all levels (public and private),
Badian – all levels (public and private),
Barili – face-to-face classes in all levels (public and private), until Wednesday;
Carcar City – all levels (public and private), until Wednesday;
Carmen – all levels (public and private),
Compostela – all levels (public and private), until Wednesday; Consolacion – face-to-face classes in all levels (public and private), until Wednesday;
Cordova – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday;
Daanbantayan – all levels (public and private), until Tuesday;
Dalaguete – all levels (public and private),
Ginatilan – face-to-face classes in all levels (public and private), Liloan – all levels (public and private), until Wednesday;
Malabuyoc – all levels (public and private),
Naga City – all levels (public and private), until Tuesday;
Poro – all levels (public and private),
Ronda – face-to-face classes in all levels (public and private),
San Fernando – face-to-face classes in all levels (public), until Tuesday;
San Francisco – all levels (public and private), until Tuesday;
Sibonga – all levels (public and private), until Tuesday;
Talisay City – face-to-face classes in all levels (public),
Cebu City – all levels (public and private),
Lapu-Lapu City – face-to-face classes in all levels (public and private), until Wednesday.
Eastern Visayas
Biliran
Culaba – all levels (public and private)
Eastern Samar – all levels (public and private), until TuesdayLeyte
Abuyog – all levels (public and private), until Tuesday
Bato – all levels (public and private), until Tuesday;
Burauen – all levels (public and private), until Tuesday;
Carigara – all levels (public and private), until Tuesday;
Tanauan – all levels (public and private), until Tuesday;
Tacloban City – all levels (public and private), until Tuesday;
Northern Samar
San Isidro – all levels (public and private);
Samar – all levels (public and private), until TuesdaySouthern Leyte
San Ricardo – all levels (public and private), until Tuesday
Silago – all levels (public and private), until Tuesday
Negros Island Region
Negros Occidental
Bago City – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday; Cadiz City – all levels (public and private),
Don Salvador Benedicto – all levels (public and private), until Tuesday;
Enrique B. Magalona – all levels (public and private), until Tuesday;
Escalante City – all levels (public and private),
La Carlota City – all levels (public and private), until Tuesday;
Manapla – all levels (public and private), until Tuesday;
Moises Padilla – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday;
Pulupandan – all levels (public and private), until Tuesday;
Sagay City – all levels (public and private), until Tuesday;
Toboso – all levels (public and private), until Tuesday;
Victorias City – all levels (public and private), until Tuesday;
Bacolod City – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday
Western Visayas
Aklan
Balete – all levels (public and private), until Tuesday;
Ibajay – all levels (public and private), until Tuesday; Kalibo – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday;
Malay – all levels (public and private), until Wednesday;
New Washington – all levels (public and private), until Tuesday;
Antique
Caluya – face-to-face classes for preschool to senior high school (public and private), until Tuesday;
Libertad – face-to-face classes in all levels (public and private), until Wednesday;
Pandan – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday;
Patnongon – face-to-face classes in all levels (public and private),
San Jose de Buenavista – face-to-face classes in all levels (public and private),
Sibalom – face-to-face classes in all levels (public and private), Tibiao – face-to-face classes in all levels (public and private)
Capiz
Dumarao – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday
Ivisan – all levels (public and private), until Tuesday
Jamindan – all levels (public and private), until Tuesday;
Maayon – preschool to senior high school (public and private), until Tuesday;
Panitan – all levels (public and private),
Pontevedra – face-to-face classes in all levels (public and private),
Roxas City – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday;
Iloilo province
Balasan – face-to-face classes in all levels (public and private),
Batad – all levels (public and private),
Carles – face-to-face classes in all levels (public and private),
Concepcion – all levels (public and private)
Estancia – face-to-face classes in all levels (public and private),
Leon – face-to-face classes in all levels (public and private), until Tuesday;
Oton – face-to-face classes in all levels (public and private),
Pavia – all levels (public and private),
Pototan – all levels (public and private), until Wednesday;
San Dionisio – all levels (public and private),
Sara – all levels (public and private), until Tuesday;
Iloilo City – face-to-face classes in all levels (public and private)
Butuan City in the Caraga Region also suspended face-to-face classes in all levels of public schools on Monday.
Based on its 5 p.m. bulletin, the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration said Tino may reach typhoon category within the next 24 hours.
It added that the possibility of reaching the super typhoon category is not ruled out.
