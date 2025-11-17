Kim Chiu dunay death threats, Star Magic molihok batok ani

Diin kaha ni gikan ang kalagot sa usa ka netizen batok sa TV-host actress nga si Kim Chiu?
Basi man god sa gibandera nga screenshots gikan sa official statement sa Star Magic nga dunay death threats ang actress gikan sa Instagram user nga @carlanthony0222.
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Death threats
“Give me an address p***y,” mao ni ang mabasa nga una nga komento sa maong netizen.
Gisundan pa gyod niya kini nga, “You want to die like the flooding happening P****G INA Mu give me you address para mabaril kita.”
Mahinumduman nato nga niviral ang gipangayo sa mga supporter ni Kim sa Star Magic management nga diin kinahanglan protektahan nila ang ilang artista sa mga ingon ani nga klase nga pambu-bully.
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Pahayag sa Star Magic
Gabii, Nobiyembre 16, nipagawas og pahayag ang management sa TV host-actress ug gisiguro nila nga ipaagi nila kini sa istoryang legal.
“Star Magic does not tolerate threats, derogatory remarks, and other personal attacks made online against our artists,” matod pa sa Star Magic sa post niini sa social media.
Gistress pa sa Star Magic nga, “These acts have serious and damaging consequences and we will take legal action, if necessary.”
Diin gasugod ang pagbash sa aktres
Nagsugod ang pagbash sa lead actress sa “The Alibi” sa dihang nihatag kini sa iyang opinyon kabahin sa mga biktima sa bagyong Tino sa Cebu, ang hometown mismo ni Kim.
Namatngonan sa Bandera, diin nakuha kining balitaa, nga si Kim maoy usa sa mga artista nga paborito nga i-bash sa mga tawo nga wa makagusto sa aktres. Nahibulong ang Bandera kung ngano nga ibash ang aktres nga wa man tawon kiniy gihimo nga daotan batok sa mga netizen o wa may nabuhat nga daotan ang aktres.