Ellen Adarna nidayeg ni John Lloyd human sa pagluib kuno ni Derek Ramsay

Ellen Adarna, John Lloyd Cruz at Derek Ramsay via Bandera

Human gibandera sa publiko ang pagluib ngadto niya sa iyang bana nga si Derek Ramsay, si Ellen Adarna pwerte gyod og dayeg sa iyang kanhi o ex-nga uyab nga si John Lloyd Cruz.

Gahapon, Nobiyembre 17, gipiyestahan sa mga Marites ang pagbutyag ni Ellen sa pag-cheat kuno sa iyaha ni Derek niadtong nagsugod pa kuno sila sa ilang relasyon.

Sa iyang Instagram page, gipost sa kanhi sexy star ang mga “resibo” (screenshots) nga kunoy sinukliay og mensahe ni Derek ug ang “side chick” niya niadtong Pebrero 13, 2021.

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Sa dihang siyam pa sila ka adlaw nga managuyab ni Derek, mao kuno to nahitabo ang maong pagluib sa hunk aktor ngadto niya.

Matud pa sa celebrity mom, kung nahimo kuno to ni Derek nga magluib niadtong nagsugod pa ang ilang relasyon, basin kuno nahitabo og usab ni sa niadtong mag-asawa na sila.

Human niini, daghan nga mga netizen ang nangutana ni Ellen kabahin ni John Lloyd nga amahan sa kinamagwangan niya nga anak nga si Elias Modesto.

“Maiba naman, are you and JL (John Lloyd) ok?” mao na ang diretso nga pangutana sa usa ka netizen.

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Gitubag pod ni ni Ellen pinaagi sa usa ka video nga gipost niya sa IG Stories.

“With JL, wala talaga ako masabi. I have nothing but good things to say about him, you know.

“We had differences in the past but I respect him because he is a very good provider. He is honest and he is a very present father.

“Take note na noong naghiwalay kami ni JL, that was before Elias turned one year old, present siya,” matud pa ni Ellen.

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Niadtong panahon sa COVIC-19 pandemic nangita gyod og paagi si John Lloyd nga magkakita sila nga personal si Elias.

“He would charter a private private plane for Elias during COVID just to see his son,” matud pa ni Ellen.

Dunay uban nga mga netizen nga nangutana kung kumusta pod ang relasyon ni Derek sa anak nila nga si Liana nga nisaulog sa iyang 1st nga birthday niadtong Oktubre 23.

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Gipangutana si Ellen nga usa ka IG follower niya nga, “Why did you let Derek miss your, daughter’s first birthday party?”

Nitubag pod si Ellen nga, “He was sent an invite, but he chose not to go. He was doing frisbee or golf somewhere—so important, right?

“So there, he was sent an invite, and just two of his family came: his sister and his nephew. That’s it. He had a choice,” matud pa ni Ellen.