Ellen Adarna kaduha gipabarangay si Derek Ramsay

Wa na kuno kaayo nakugang ang mga netizen sa panagbuwag sa celebrity couple nga sila si Ellen Adarna ug si Derek Ramsay.
Sukad pa kuno nga giangkon sa managtiayon nga nagbuwag na sila ug na-feel na nila nga di pod magdugay ang ilang panagpuyo.
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Gi-expect na pod nila nga si Derek ang hinungdan sa panagbuwag nila ni Ellen tungod sa third party nga tinuod kuno base sa mga gipadayag sa kanhi sexy star nga nakuha sa Bandera.
Gasunod sunod ang mga gipabuto ni Ellen sa social media kabahin kuno sa pagluib sa iyaha sa bana niya dungan sa pag-angkon nga wa na sila nanagpuyo ni Derek sa usa ka balay.
Ang pinakabag-o nga gipadayag ni Ellen kay ang pagpatin-aw ni Derek kung ngano naabot sila sa isyu sa cheating. Matud pa sa aktres nga, never kuno ang iyang bana nangayo og pasaylo sa iyaha.
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Kung bisag kinsa na lang ang gitudlo niya nga hinungdan kung ngano niya nabuhat nga mag-cheat o magluib sa ilang relasyon ug apil na niini ang ex-girlfriend kuno niya nga nagpabarang kuno sa aktor.
“He blames everything, everyone, but himself. He was able to convince his friends and people that it’s my postpartum.
“He’s convinced that an ex-girlfriend made him kulam. All of a sudden there was this bowl of salt with garlic in it,” matud pa ni Ellen.
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Matud pa gyod sa kanhi aktres nga, “Me and my friends, and helpers before were like ‘oh, like ano ‘to? Bakit ganiyan? Bakit may salt? Bakit may bowl of salt with garlic?’ and then sinabi nung isang katulong ‘ay pinalagay diyan kasi baka may nang-kulam’ so parang pang anti-kulam.
“Blame it on the kulam,” matud pa ni Ellen nga nagkatawa didto sa video.
Gipost pa niya ang usa ka bowl nga may sud nga asin ug ahos dungan sa pangutana sa mga netizen kung “white magic” o “black magic” ba ang nakit-an nila.
Samtang, gikumpirma pod ni Ellen nga sa balay pa gihapon ni Derek siya nagpuyo karon tungod kay giparenovate pa daw ang balay niya nga siya ang tag-iya.
Sa pagkatinuod, nangayo pa kuno siya og tabang sa barangay para naa silay kasabutan ni Derek nga di usa mobalik sa balay nila hangtud nga di pa si Ellen ug iyang mga anak makabalhin na.
Ang tubag ni Ellen sa usa ka netizen nga nangutana kabahin niini, “Pina-barangay ko siya dai, twice. Not once, but twice.
“Yeah, but we had an agreement that, this was like months ago, three months ago, we had an agreement that he won’t come back until I move in to my new place.
Sagot ni Ellen sa isang netizen na nagtanong tungkol dito, “Pina-barangay ko siya dai, twice. Not once, but twice.
“Yeah, but we had an agreement that, this was like months ago, three months ago, we had an agreement that he won’t come back until I move in to my new place.
“Tutal I’m gonna be gone forever. So just give me time until my place is done,” matud pa ni Ellen.