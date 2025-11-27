Eman Pacquiao nakascore dayon ni Jillian: Bilis! Parang suntok ni Pacman!

Gikumparar sa mga netizen ang power sa kumo ni kanhi Senador Manny Pacquiao ang kapaspas sa iyang anak nga si Eman Bacosa Pacquiao kabahin sa mga babaye.
Kani tungod nga sa una nga pagkita pa lang nila sa Kapuso Drama Princess kay nakapila na siya nakagakos sa dalaga nga didto nahitabo sa premiere night sa “KMJS Gabi Ng Lagim The Movie.”
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Pwerteng lipaya ni Eman sa dihang ma-meet na gyod niya up close and personal ang iyang ultimate celebrity crush ug duna pa kiniy matching nga paggakos sa pipila ka beses.
Daghan sad ang nakugang nga mga fan nga didto sa maong premiere night tungod sa kapaspas modiskarte ang anak ni Pacman. Imagine, first time pa lang niya nakit-an si Jillian nisuper hug siya dayon nga bongga kaayo.
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Apan siyempre, gikilig pod ang ilang mga supporter sa pagkita nila ni Eman ug ni Jillian ug hapit tanan nila kay nisulti nga bagay kaayo sila nga magka-loveteam.
Mao ni ang uban nga mga nabasa sa Bandera, diin kini nakuha ning balitaa, ang mga comment sa social media.
“Ang bilis mo Emman ah, parang suntok ni Pacquiao!”
“Sana ganun lahat nang nagka-crush, nagko-cross ang landas. Kilig much.”
“EMMAN YUNG KAMAY MOOOOOOOO!”
“Ay kinikilig c jillian ward”
“Manny Pacquiao pro max and jinky pro max.”
“Nako Emman naka touching mo Pala.”
“Di pa nag kiss ei hahahaha!”
Samtang, showing na sa Miyerkules, Nobyembre 26, sa mga sinehan sa tibuok Pilipinas ang “KMJS Gabi Ng Lagim The Movie” gikan sa GMA Pictures ug GMA Public Affairs.
Ang mga bida niini kay sila si Jillian Ward, Miguel Tanfelix, Sanya Lopez, Rocco Nacino, Kristoffer Martin, Jon Lucas, Therese Malvar ug daghan pang mga kauban nila ug siyempre ang host sa “KMJS”, ang multi-awarded broadcast-journalist nga si Jessica Soho.