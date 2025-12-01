Chie Filomeno nasigpatan sa Cebu kuyog si Matthew Lhuillier, BF niya?

Chie Filomeno at Matthew Lhuillier (Photos courtesy of @jaysonbet Instagram)

Daghan na ang nituo karon nga managuyab na ang Kapamilya actress nga si Chie Filomeno ug ang negosyante nga si Matthew Lhuillier.

Kini human nikatap sa social media ang ilang mga litrato nga nakuha nila nga nagkuyog ug nagbakasyon kuno sila sa Cebu.

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Nasigpatan didto sa usa ka supermarket

Base sa mga nakit-an sa Bandera, diin nakuha kining balitaa, sa mga comments sa mga netizen sa social media, nga nasigpatan kuno ang nahungihong mga managuyab didto sa usa ka supermarket didto sa Barangay Banilad, sa Mandaue City.

Sa Facebook post pod sa usa ka netizen, gibutangan niya og caption ang litrato nga sila si Chie ug Matthew nga, “Totoo ang chismis guys haha, nakita ko si Chie Filomeno at Matt Lhuillier dito sa Oakridge Marketplace Cebu.”

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Gikuhaan og litrato

Makit-an si Chie sa video nga nagsul-ob og tank top ug jeans samtang nakalight blue polo shirt ug white shorts pod si Matthew.

Si Matthew pa gyod ang nikuha og litrato ni Chie kuyog ang mga empleyado sa maong supermarket ug usa pa ka security guard nga nirequest og selfie kuyog ang actress.

Kung mahinumduman nato nga niadtong Septembre 2025, nanggawas ang balita nga nagdate kuno sila si Chie ug si Matthew kuyog ang Chika nga nagkabuwag na kuno ang aktres ni Jake Cuenca.

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Statement sa IG

Sa usa ka Instagram Story niadtong Septembre 29, nagpost si Chie nga “I’ve been reading and hearing a lot these past few days and I ask that my past relationship, my present life, and the Lhuillier family be left out of this issue.

“They don’t deserve to be dragged into something that has nothing to do with them.

“No further statements will be made at this time. I kindly ask that people refrain from speculation or intrusions into my private affairs.

“Thank you for your understanding and cooperation.”

Sa usa pa ka IG post, niingon si Chie nga, “I may be a public figure, but I am not public property. I ask that my private life remains private.”

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