Pagpangilad, pagtraydor ngadto ni Kim Chiu natag-anan sa feng shui expert

Nashock ang mga supporter sa Kapamilya actress nga si Kim Chiu sa dihang nabandera ang balita nga gifilelan niya og kaso ang iyang igsuon nga si Lakambini Chiu.
“Qualified theft” ang gifile nga kaso sa “It’s Showtime” host sa maguwang niya nga igsuon. Kini base sa gifile ni Kim nga formal complaint sa Office of the Assistant City Prosecutor didto sa Quezon City.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Kim Chiu kinasuhan ang kapatid na si Lakambini ng qualified theft: Ang hirap! Gikuyogan si Kim sa iyang mga abogado nga sila si Xylene Dolor ug Archernar Gregana sa pagfile sa kaso. Didto sad ang igsuon ni Kim nga si Twinkle ug ang iyang brother-in-law.
“Today, nag-file si Kim ng criminal case against Lakambini Chiu. We filed a criminal complaint for qualified theft. That’s all we can share for now,” matud pa ni Dolor.
Nadiskobrehan ni Kim ang “financial discrepancies” sa negosyo nila sa iyang igsuon, “Right now I am not authorized to name the business but I think fans would know kung ano po ‘yung business ventures na she shared with Miss Lakambini Chiu.”
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“Generally I can say that she (Lakam) is part of the management of the business,” matud pa sa legal counsel ni Kim kabahin sa posisyon sa igsuon ni Kim sa ilang negosyo.
Human niini, gipagawas sa social media sa pipila ka mga fan ang usa ka video clip gikan sa vlog ni Kim nga gi-upload sa aktres niadtong Chinese New Year sa 2024.
Didto mao rag gipahimangnoan si Kim nga mabiktima siya sa pagpangilad ug kining pahimangno gibase sa feng shui expert sa kapalaran sa aktres para sa Chinese New Year.
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Base sa video nga gipost sa X post ni “chin chaekyong,” gihisgotan sa feng shui expert nga si Johnson Chua nga dunay posibilidad nga makawatan siya base sa Zodiac forecast.
“Bakit ko binaba ngayon ‘yong horse? Kasi meron tayong ilang things na kailangang ingatan. Ang number one talagang iingatan natin ang horse. Mayro’n kasing roberry star ang horse,” matud pa ni Johnson.
Giingnan pa niya si Kim nga, “Ang problema kasi, when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw. Puwede ang trust, ‘di ba? ‘Yong mga ganu’ng klase.”
Nireact pod si Kim nga, “My god! Anong tiwala ang mananakaw sa akin?”
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Matud pod ni Johnson nga, “Tapos also mga traitors and backfighters. We also need to be careful sa mga user. So medyo maging maingat ka lang.”
Kung atong mahinumduman, dugay na nga giistoryahan ang kabahin sa away nila ni Kim ug ni Lakam nga nag-ugat kuno sa isyu sa kwarta ug sa gitukod nila nga negosyo.
Matud pa sa Bandera diin nakuha kini nga balita, nga sa usa ka episode sa “Showbiz Now Na” niadtong Agosto, gihisgotan nila ni Cristy Fermin ang kabahin sa isyu sa managsuon.
“Ang lumalabas ngayon, binigyan daw po ng pamuhunan itong si Lakam. Binigyan ni Kim Chiu. Pero no’ng tumatakbo na ang negosyo, nalaman niya, bagsak. Sasampung libo na lang ang natira sa binigay niyang puhunan,” matud pa ni Nanay Cristy.